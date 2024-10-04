Футболиста, проломившего ногой патриотический баннер, наказали

Футболиста, проломившего ногой патриотический баннер, наказали2
- 4.10.2024, 17:10
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Он дисквалифицирован.
Егор Зубович будет отсутствовать в заявке «Немана» на матч 24-го тура чемпионата Беларуси против дзержинского «Арсенала».
Дисциплинарный комитет Белорусской федерации футбола принял решение дисквалифицировать игрока на один матч. Кроме того, Зубовича обязали выплатить штраф в размере 10 базовых величин (400 рублей), пишет football.by.
Егора обвинили по статье 100 дисциплинарного кодекса. Покинув поле в матче 23-го тура со «Славией», нападающий ударил ногой баннер с надписью «80 лет освобождения».