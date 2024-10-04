Топ-5 детективных фильмов и сериалов для вечернего просмотра 4.10.2024, 20:09

Они увлекают своими тайнами и загадками.

Blizko.by представляет подборку фильмов и сериалов, где зрителю придется поломать голову вместе с героями, чтобы разгадать все тайны.

«Скрюченный домишко»

В поместье приглашают опытного детектива, чтобы расследовать смерть дедушки. Детектив уверена, что к ней причастен кто-то из родственников. Фильм по детективу Агаты Кристи — всегда классика жанра.

«Большая белая обуза»

В этой детективной комедии с Робином Уильямсом неудачливый турагент пытается наладить свое финансовое положение и придумывает хитроумную схему.

«Хаммарвик»

Сотрудница полиции приезжает в родной город, чтобы проводить мать в последний путь. Но внезапно ей приходится задержаться, чтобы расследовать загадочное исчезновение женщины.

«Идеальное преступление»

Два детектива пытаются найти пропавшего бизнесмена и наследника влиятельной семьи. И чем дальше заходит их расследование, тем больше тайн им открывается.

«Хорошие люди»

В аварии погибает супруга местного полицейского. Весь ход расследования указывает на то, что это было не случайностью, а тщательно спланированным происшествием.

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