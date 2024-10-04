Топ-5 детективных фильмов и сериалов для вечернего просмотра
- 4.10.2024, 20:09
Они увлекают своими тайнами и загадками.
Blizko.by представляет подборку фильмов и сериалов, где зрителю придется поломать голову вместе с героями, чтобы разгадать все тайны.
«Скрюченный домишко»
В поместье приглашают опытного детектива, чтобы расследовать смерть дедушки. Детектив уверена, что к ней причастен кто-то из родственников. Фильм по детективу Агаты Кристи — всегда классика жанра.
«Большая белая обуза»
В этой детективной комедии с Робином Уильямсом неудачливый турагент пытается наладить свое финансовое положение и придумывает хитроумную схему.
«Хаммарвик»
Сотрудница полиции приезжает в родной город, чтобы проводить мать в последний путь. Но внезапно ей приходится задержаться, чтобы расследовать загадочное исчезновение женщины.
«Идеальное преступление»
Два детектива пытаются найти пропавшего бизнесмена и наследника влиятельной семьи. И чем дальше заходит их расследование, тем больше тайн им открывается.
«Хорошие люди»
В аварии погибает супруга местного полицейского. Весь ход расследования указывает на то, что это было не случайностью, а тщательно спланированным происшествием.