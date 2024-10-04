Летчик-инструктор раскрыл, почему все больше «шахедов» залетает в Беларусь
- 4.10.2024, 21:35
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Около 20% беспилотников меняют траекторию.
В воздушном пространстве Беларуси уже не в первый раз появляются беспилотники. 3 октября было замечено несколько «Шахедов», в это время в небе находился вертолет с диктатором Лукашенко.
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в разговоре с «24 Каналом» отметил, что в последнее время значительное количество «Шахедов» возвращается в Россию, дроны летят в разные стороны, в том числе в Беларусь.
Почему дроны меняют траекторию полета
По мнению Свитана, то, что беспилотники меняют курс полета и, например, залетают в Беларусь, может быть результатом работы средств радиоэлектронной борьбы.
- Более вероятно, что это последствия от украинских новых систем РЭБ. Есть достаточно механизмов, как «Шахед» с помощью соответствующего импульса лишить связи со спутниками. После этого дрон не получает сигнала точного времени, не может по триангуляции определить свое место и переходит в горизонтальный полет, движется так до восстановления связи по одному курсу, – объяснил Свитан.
Военный эксперт рассказал, что сейчас 15 – 20% «Шахедов» именно таким образом теряют связь и в конце концов уничтожаются.