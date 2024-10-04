«Услышали сильный хруст: деревья падали одно за другим» 4.10.2024, 21:57

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Семья белорусов попала в центр наводнения в США.

В США ликвидируют последствия урагана «Хелен», обрушившегося на юго-восточное побережье в ночь на 27 сентября. По состоянию на 4 октября от стихии погибли более 200 человек. От бедствия серьезно пострадали штат Северная Каролина и город Эшвилл, в котором погибли как минимум 30 человек.

Здесь живет семья белoрусов Ольги Чайчиц и Андрея Козела. Мужчина рассказал журналистке «Белсата» Анне Гончар, что сейчас происходит в городе и окрестностях.

«За час-полтора от леса осталось 50% деревьев»

Разговариваем с Андреем, пока он за рулем, на трассе за городом — ездил купить бензопилу, старая не выдержала нагрузки за последние дни — настолько много деревьев пришлось распилить, чтобы расчистить дороги. Нам посчастливилось поймать Андрея в дороге, так как в городе связи нет.

Мужчина сразу говорит, что нынешнее наводнение в Северной Каролине — рекордное:

«Мы находимся в горах, ураганы, торнадо до нас не доходят. Ветры бывают, но в целом все более-менее в норме. Сильные паводки мы видели своими глазами еще три года назад, но не настолько. Сейчас два дня был ливень. Выпало от 40 до 88 сантиметров осадков. Учитывая, что это горная местность, вся вода с гор должна была где-то собраться, и логично, что собралась она в реках».

Дождь начался еще в минувший четверг, 26 сентября. Первые сутки ситуация была спокойной, а на вторую ночь ливень стал непрерывным.

«Утром, когда мы проснулись, был сильный ветер, а через полчаса мы услышали сильный хруст. За нашим окном лес, и там начали падать деревья — одно за другим. За час-полтора от леса осталось, может, 50% деревьев. У нас открылись невероятные виды на горы. Потом к нам прибежали соседи и сказали, что они не могут выехать, так как оборваны провода и перекрыты дороги», — вспоминает Андрей.

Мужчина пошел вместе с соседями вручную расчищать завалы на дорогах: «Масштабы проблемы мы тогда еще не представляли. Поехали за бензопилой. Передвижения по городу напоминали проход через лабиринт, так как повсюду встречались завалы, которые топором или ручной бензопилой было не перерезать. Мы с другом взялись расчищать две крупные дороги, которые вели из города на юг. За день разобрали около 10−15 завалов».

Огромный регион оказался в изоляции

Чистить дороги Андрей Козел продолжил и на следующий день. «Не было ни электричества, ни интернета, никакой связи — ничего не работало. У меня закончилось топливо для бензопилы, и я с четырех до семи часов утра ездил искал, где его купить. На границе с другим штатом нашел заправку. Рядом со мной припарковался полицейский, его карточка не проходила, я дал ему свою, чтобы он заправился. У многих карточки не работали, так как не было интернета. Странно было, что на этой заправке было электричество. Потом мне нужно было приобрести масло для бензопилы. Я поехал в строительный магазин, там в окнах горел свет, а в городе были темные улицы. Подъезжаю, а магазин охраняют люди с оружием от мародеров», — рассказывает белoрус.

Андрей с женой перевезли своих троих детей к друзьям, которые живут в долине — чуть дальше от эпицентра. В доме друзей свет не пропал, но не работали телефоны и интернет.

«Наш город и вся Западная Каролина связаны с другими штатами двумя автострадами, проходящими через Эшвилл. Одну автостраду размыло рекой. Река проходит по каньону, она вообще весь ландшафт перекроила. На севере река также вышла из берегов и размыла мосты. На востоке сошли оползни и перекрыли дорогу. Единственная дорога жизни, как люди шутят, — на юг, по ней можно выезжать. Фактически, огромный регион, где проживает около 1 200 000 человек, оказался в изоляции. Сейчас летают вертолеты, военные в том числе, много нацгвардии прилетело — они помогают расчищать и контролируют ситуацию», — рассказывает Андрей.

Вышедшие из берегов реки смыли дома, машины, отмечает наш собеседник: «Есть такие ситуации, когда дом смыло, он плыл по реке и сел на мель на дороге, и этот дом распилили на две части — одна висит на дороге, а другую переместили на обочину, чтобы люди могли проехать. У нас произошло чрезвычайное наводнение. Маленькая речка, которая была по щиколотку, поднялась на девять метров. Предыдущий рекорд, в 1916 году, был шесть метров».

«Чуть ли не перестрелка началась в магазине: люди не поделили пачку макарон»

Масштаб бедствия давно перешел городской и даже федеральный уровень, говорит Андрей. В город едут колонны машин скорой помощи, автобусы, спецтехника, везут продукты и воду.

В Эшвилле в магазинах почти ничего не осталось: «Знакомый рассказывал, что чуть ли не перестрелка была в магазине, так как люди не поделили пачку макарон. В большие супермаркеты пускают по семь человек сейчас. Еще один друг рассказал, что была попытка ограбить магазин оружия. У друзей, где мы сейчас временно, — в магазинах пустые полки. В местном чате сегодня пишут: „О, я нашел молоко! О, а я — кефир и сметану“. Наша подруга вчера ходила в магазин и взяла две последние пачки спагетти. Люди берут впрок, если что-то где-то находят».

В городе также огромная проблема с водой — люди ездят на специально созданные точки, куда воду привозят грузовики в цистернах или раздают уже в бутылках.

«Для туалета сейчас соседи набирают воду в бассейне, — рассказывает Андрей. — А даже если воду снова включат, первые две недели не рекомендуют использовать ее даже для чистки зубов, потому что могут быть бактерии, попавшие туда в результате наводнения. Такую воду нужно или кипятить, или использовать, чтобы помыться, для уборки».

В Эшвилле и окрестностях не работают школы.

«Даже не в горах до конца этой недели отменили занятия, а у нас неизвестно на какой срок, но боюсь, что еще неделю-две дети будут дома. Когда я расчищал дороги, я видел объемы поврежденных кабелей, и, думаю, возвращение электричества в регион может занять некоторое время, ведь все развалено, многие мосты разрушены, сюда доехать не так просто. Мы когда ездили, навигации не было, едешь по памяти и то тут, то там упираешься в то, что дорога заканчивается: нет моста», — рассказывает мужчина.

Семья Андрея чувствует себя хорошо. «Дочь боялась за меня, когда все вокруг падало, а я пошел чистить дороги. А так в целом у нас все хорошо. Дети в основном страдают, что нет интернета и школы. В Беларуси сын не любил школу, а здесь это самое любимое место. Но они сейчас у друзей, поэтому все более-менее хорошо. Мне так вообще интересно — новый жизненный опыт», — говорит белoрус.

Ураган «Хелен» стал одним из самых смертоносных в США за последние 50 лет. Полные масштабы трагедии до сих пор неизвестны, так как спасательные службы пока не добрались до всех изолированных наводнением районов. Вероятно, теперешняя цифра погибших — не менее 200 человек — будет расти. Неизвестна судьба около 1000 человек, которые не выходят на связь с друзьями и родственниками.

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