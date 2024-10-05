закрыть
5 октября 2024, суббота, 9:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп: Израиль должен нанести удар по ядерным объектам Ирана

  • 5.10.2024, 8:21
  • 1,916
Трамп: Израиль должен нанести удар по ядерным объектам Ирана

По мнению кандидата в президенты США от республиканцев, Байден ошибся.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп считает, что Израиль должен ударить по ядерным объектам Ирана в качестве ответа на обстрел страны баллистическими ракетами на текущей неделе.

Об этом сообщает CNN.

Во время выступления на предвыборном митинге в штате Северная Каролина в пятницу, 4 октября, Трамп раскритиковал позицию действующего президента США Джо Байдена, который высказался против атак на иранские ядерные объекты.

В среду Байдена спросили, поддержит ли он удары по иранским ядерным объектам. Он дал отрицательный ответ.

Трамп прокомментировал этот эпизод так: «Они (репортеры. - ред.) спросили его (Байдена. - ред.), что вы думаете об Иране, ударили бы вы по Ирану? И он ответил: «Пока что они не ударят по ядерному оружию». Это же то, по чему вы хотите ударить, не так ли?», - задался вопросом политик.

По мнению кандидата от республиканцев, Байден ошибся.

«Разве это не то, по чему вы должны бить? Я имею в виду, что это самый большой риск, который у нас есть, - ядерное оружие. Когда ему задавали этот вопрос, ответ должен был быть таким: «Сначала ударим по ядерному оружию, а об остальном позаботимся позже», - сказал Трамп.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип
Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский