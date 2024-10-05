Звезда футбола Альваро Мората вынужден был немедленно переехать из-за ошибки мэра в соцсетях 1 5.10.2024, 8:27

2,252

Политик не сдержался.

Мечта звезды испанского футбола Альваро Мората о спокойной жизни на окраине Милана была разрушена после того, как мэр местного муниципалитета допустил ошибку в социальных сетях. Об этом сообщает CNN.

Мората, который в этом году привел сборную Испании к победе на Евро-2024, в июле начал выступать за итальянский клуб «Милан» и недавно купил дом в Корбетте — городке на окраине провинции Милан.

Мэр Корбетты Марко Балларини настолько воодушевился этим событием, что не сдержался и поздравил 31-летнего спортсмена, посвятив этому пост в Instagram.

«Чемпион Альваро Мората — новый житель Корбетты», — написал Балларини, признавшись, что он фанат непримиримого соперника «Милана» — клуба «Интер».

Однако футболиста такое приветствие не обрадовало, а даже наоборот. Он раскритиковал мэра в сторис в Instagram за нарушение неприкосновенности частной жизни. Мората также сообщил своим подписчикам, что уже ищет новый дом.

«К счастью, у меня нет никакого ценного имущества. Мое единственное сокровище — мои дети, безопасность которых вы поставили под угрозу», — пояснил Мората.

Он добавил, что ожидал, что муниципалитет Корбетты сможет гарантировать ему определенный уровень конфиденциальности, но вместо этого ему теперь «приходится немедленно переезжать из-за вашей неспособности нормально пользоваться соцсетями и защищать своих граждан».

Отмечается, что Балларини уже ответил Морате, написав «Ciao» в сторис в Instagram, используя эмблему и цвета миланского «Интера».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com