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Звезда футбола Альваро Мората вынужден был немедленно переехать из-за ошибки мэра в соцсетях

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  • 5.10.2024, 8:27
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Звезда футбола Альваро Мората вынужден был немедленно переехать из-за ошибки мэра в соцсетях

Политик не сдержался.

Мечта звезды испанского футбола Альваро Мората о спокойной жизни на окраине Милана была разрушена после того, как мэр местного муниципалитета допустил ошибку в социальных сетях. Об этом сообщает CNN.

Мората, который в этом году привел сборную Испании к победе на Евро-2024, в июле начал выступать за итальянский клуб «Милан» и недавно купил дом в Корбетте — городке на окраине провинции Милан.

Мэр Корбетты Марко Балларини настолько воодушевился этим событием, что не сдержался и поздравил 31-летнего спортсмена, посвятив этому пост в Instagram.

«Чемпион Альваро Мората — новый житель Корбетты», — написал Балларини, признавшись, что он фанат непримиримого соперника «Милана» — клуба «Интер».

Однако футболиста такое приветствие не обрадовало, а даже наоборот. Он раскритиковал мэра в сторис в Instagram за нарушение неприкосновенности частной жизни. Мората также сообщил своим подписчикам, что уже ищет новый дом.

«К счастью, у меня нет никакого ценного имущества. Мое единственное сокровище — мои дети, безопасность которых вы поставили под угрозу», — пояснил Мората.

Он добавил, что ожидал, что муниципалитет Корбетты сможет гарантировать ему определенный уровень конфиденциальности, но вместо этого ему теперь «приходится немедленно переезжать из-за вашей неспособности нормально пользоваться соцсетями и защищать своих граждан».

Отмечается, что Балларини уже ответил Морате, написав «Ciao» в сторис в Instagram, используя эмблему и цвета миланского «Интера».

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