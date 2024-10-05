Дроны атаковали спиртзавод в Воронежской области РФ 10 5.10.2024, 8:30

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Вспыхнул пожар.

В ночь на 5 октября дроны атаковали Воронежскую область России. Прилеты пришлись, в частности, по заводу «Этанол спирт». Вспыхнул пожар, передает «Обозреватель».

Губернатор области Александр Гусев заявил, что средствами ПВО и РЭБ якобы были «сбиты и подавлены несколько беспилотников». По словам чиновника, ВСУ якобы атаковали «несколько предприятий, производящих гражданскую продукцию». В результате инцидента один человек получил осколочное ранение, добавил губернатор.

«На другом предприятии, подвергшемся атаке БПЛА, пострадавших и разрушений нет», – уточнил Гусев.

В то же время, российские Telegram-каналы уточняют, что под ударом оказался спиртзавод в Новохоперском районе Воронежской области.

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