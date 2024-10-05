ВСУ нанесли двойной удар Storm Shadow по силам РФ в Авдеевке
- 5.10.2024, 8:44
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Операция снизила возможности группировки, наступающей на Покровск.
Примерно в 11:00 минувшей пятницы, 4 октября, боевая авиация ВСУ нанесла серьезный двойной удар по российским войскам в оккупированной Авдеевке.
Целью операции стало ослабление вражеских сил, наступающих на город Покровск.
Об этом сообщило издание Sky News, ссылаясь на источники в военной разведке Украины.
Также было опубликовано видео удара, которое снимал дрон-корректировщик ВСУ.
«Истребители ВСУ выпустили британо-французские крылатые ракеты по российским войскам, которые пытаются продвинуться к ключевому городу на Востоке Украины Покровску», - сообщило издание.
Источники утверждают, что целью авиационной атаки стали два командных центра ВС РФ в городе, которые ведут наступление на ключевой логистический узел данного участка фронта, медленно продвигаясь вперед.
Удар, как считается, снизит наступательные возможности оккупационных войск РФ. Потери российской армии при этом ударе уточняются. OSINT-эксперты с помощью кадров вычислили, что удары пришлись по железнодорожной инфраструктуре и бетонному заводу в Авдеевке, которые использовались российскими войсками.