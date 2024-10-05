Пекин устроит в Казани новый экзамен для Москвы Сергей Климовский

5.10.2024, 9:27

Китай без колебаний передаст Украине и ЕС не только район Суджи, но и всю Курскую область.

30 сентября в Генассамблее ООН закончилась неделя «общих прений высокого уровня». Генассамблея длится по декабрь и теперь прения перетекли в Совбез и комитеты. Тема реформы Совбеза и исключения или приостановления членства РФ в ООН с повестки не снята и находится в прямой зависимости от того, что произойдет 22-24 октября в Казани на саммите БРИКС+ и 18-19 ноября на саммите Двадцатки в Бразилии. Впрочем, не только это окажет влияние на ситуацию.

Нет сомнений, что кремлевцы в Казани попытаются сотворить параллельное ООН или анти-ООН. Вопрос в том, насколько активно они это будут делать, и каким окажется результат. После нападения РФ на Украину в 2014 г. ситуация в ООН десять лет вполне устраивала кремлевцев. Но с этого года совершенно перестала устраивать ввиду активной подготовки ими глобальной войны автократий с демократиями. Эта подготовка зашла так далеко, что даже членство РФ в малоэффективной ООН стало помехой их планам. Москва не может продолжать раскручивать маховик глобальной войны и одновременно жать руки «западным партнерам» и торговать с ними, так как теряет доверие у своих потенциальных союзников.

Образно говоря, союзники ожидают от кремлевцев, когда те или крестик снимут, или трусы наденут. Нельзя бесконечно кричать – РФ воюет с НАТО, а с 2022 г. с 50 странами Рамштайнской коалиции, и ни разу не выстрелить в их сторону. При этом жаловаться, что против РФ ввели «несправедливые» санкции и требовать у ООН их отменить. За десять лет это вызовет оскомину даже у китайских коммунистов, знающих толк в идеологических извращениях.

У Хамас поведение Москвы вызвало такое глубокое разочарование, что 1 сентября он застрелил Александра Лобанова, одного из двух агентов СВР, числящихся у него в плену. Интересно, что его коллегу Александра Труфанова держали отдельно от Лобанова. Хамас предусмотрительно разложил русские «яйца» по разным «корзинам», чтобы они случайно не достались ЦАХАЛ. До этого Хамас долго делал вид, никаких россиян у него в плену нет. Иран с 2022 г. не продлевает договор о дружбе с РФ. Даже приезд Шойгу 17 сентября в Тегеран с новым текстом договора ситуацию не изменил.

Пекин давит на Москву финансовыми и торговыми санкциями, принуждая ее хотя бы один раз выстрелить по «западным сатанистам». Пекин хочет посмотреть, что из этого получится. Поэтому юань, побывавший в РФ, объявлен в Китае грязным и недостойным возвращения на родину. Китайским коммунистам безразлично, как Москва идеологически обоснует стрельбу – борьбой за свободу Африки или с дьяволом. Пекин хочет увидеть ее результат. Коммунисты, когда расстаются с доктриной марксизма, становятся циниками. В результате Пекин демонстрирует всем, что тоже ввел санкции против РФ и одновременно объясняет кремлевцам, хотите бурную торговлю и юань, выстрельте по США и боевыми, а не по Украине. Россказни кремлевцев, что в Украине они якобы воюют с США ради Китая и Африки, никого в ЦК КПК не впечатляют, притом, что там не чураются этого нарратива.

Пекину нужно реальное военное столкновение РФ с США, а не с Европой. Он видит своим врагом США, а не ЕС. На ЕС он смотрит как на перспективную периферию своей экономической империи и полагает, что может договориться с членами ЕС поодиночке или в совокупности. При этом для Пекина не принципиально, где проходит граница между ЕС и РФ – по низовьям Днепра или по низовьям Дона.

По ситуативным соображениям Пекин без колебаний передаст Украине и ЕС не только район Суджи, но и всю Курскую область, если это приведет к реализации его бразильско-китайского мирного плана. Для Пекина так даже удобней, поскольку потом Москва будет постоянно просить его помочь вернуть ее. По тем же мотивам он готов отдать РФ какие-то земли Украины. Китайские авторитаристы видят себя арбитрами, двигающими туда-сюда границы в Европе.

Сто лет назад Ленин призывал разбудить Китай и Восток вообще. Теперь рашистский режим в угоду Пекину весь сентябрь делал резкие военные телодвижения возле Аляски и арктической зоны США и Канады. Байдену пришлось даже провести на Аляске военные учения с участием десанта, так как 15 сентября в 100 км от Пойнт-Хоуп были выявлены четыре корабля РФ, включая подводную лодку. Кадры перехвата ВВС США 23 сентября двух военный самолетов РФ широко разошлись в СМИ. На сентябрь были анонсированы также российско-китайские военно-морские учения в Охотском и Баренцевом морях.

Так что, в сентябре армия РФ рвалась не только к Покровску, Нью-Йорку и Угледару, но и к Аляске, демонстрируя Пекину свою решимость сразиться с армией США, если ему это надо. В итоге 28 сентября Лавров и Песков публично задали Си Цзиньпину вопрос, готов ли он поддержать РФ, если на нее нападут Эстония с Германией в тот момент, когда она будет сражаться за Китай на Тайване и Аляске. Не только Пекин ставит условия Москве, но и она ставит их ему.

В Кремле надеются, что «красный» император Китая не оставит армию РФ без дронов, воевать на Аляску не пошлет, почтит своим присутствием собрание в Казани, и 18 ноября в Рио-де-Жанейро пожмет перед камерами руку «Путину», которого пригласил туда Лула да Силва. В Рио-де-Жанейро Си Цзиньпин и Лула да Силва будут уговаривать Двадцатку принять их «мирный план» с расчетом, если это удастся, то Двадцатка сможет уговорить Украину и всех остальных в ООН принять этот план за основу, утвердить на Генассамблее в декабре и разъехаться отмечать Новый год.

Кремлевцам должно импонировать, что Лула пока не пригласил Зеленского в Рио-де-Жанейро и вряд ли пригласит, так как Ермак намерен провести в середине ноября Второй саммит мира в Саудовской Аравии или в Индии. Можно поиронизировать о раздвоении Ермаки и Зеленского, а заодно пытаться угадать, кто полетит в Рио-де-Жанейро – Байден, Харрис или Трамп. Это не единственная и не самая важная накладка в плане Цзиньпина и Силвы.

Официально они создают платформу «Друзья мира» для Украины. Об интересе к ней уже заявили Франция и Швейцария. Лавров был возмущен, когда узнал, что первая встреча «Друзей мира» прошла 27 сентября на полях Генассамблеи ООН с их участием и без него. На встрече были еще представители МИД Казахстана, Турции, Кении, Мексики, Саудовской Аравии, Замбии и других стран. В сумме 20 государств, помимо Бразилии и Китая.

МИД Украины, когда узнал об этой встрече, выразил 28 сентября Швейцарии свое недоумение, как стране, принявшей Первый саммит мира. Андрей Сибига полетел 30 сентября в Будапешт разбираться с Петером Сиярто, успевшим заявить СМИ, Венгрия тоже хочет войти в платформу «Друзей мира». Вероятно, нет такого международного объединения, куда бы не пыталась войти Венгрия, решившая в мае отправить 200 своих солдат даже в Чад для борьбы с исламистами. Чад очень беспокоит Орбана.

Париж, чтобы успокоить Киев и дать информацию для размышления Москве, заявил 1 октября через «Берлинскую газету», Франция по-прежнему рассматривает возможность отправки своих военных в Украину для оказания помощи по отражению агрессии РФ.

Если Москва намерена начать разыгрывать в Казани свою дипломатическую партию по созданию анти-ООН, то в Пекине пока ничего не имеют против этого. Пекину интересно, как далеко Москва может зайти. Он не собирается ни помогать, ни мешать Москве, и пока будет лишь наблюдать. Пекин, после военного экзамена для РФ вблизи Аляски, не против устроить ей дипломатический экзамен в Казани. Это более серьезный экзамен для РФ, чем кружить у берегов Аляски. Москва должна показать Пекину практический результат, тем более после речи Лаврова на Генассамблее ООН.

Например, может ли Москва объявить Антонио Гутерриша персоной нон грата, как это сделал 2 октября Израиль, из-за того, что генсек недостаточно, по мнению Иерусалима, осудил ракетную атаку Ирана 1 октября на Израиль. Если Израиль, который давно вышел бы сам из ООН, но не делает этого, поскольку появился и существует согласно резолюции ООН, пошел на такое, то на что способна РФ как постоянный член Совбеза. Ведь Москва оказалась даже не способна разорвать дипотношения с кем-то из натовских «обидчиков» и была поставлена перед фактом их разрыва Украиной и Микронезией. Какой коллективный военный поход глобальных южан на запад, если Москва не способна на такую мелочь как разрыв дипотношений.

Китайская бюрократия хочет заставить московскую бюрократию отвечать за свои слова и соблюдать некоторые правила, прежде чем сесть с ней в одну лодку похода на запад. В этом нет ничего удивительного, если вспомнить, сколько столетий китайской бюрократии и что на западе от Китая находятся Индия и страны Центральной Азии, а не Украина или Франция.

Следует вспомнить еще два факта о Китае.

Первый, Китай – это государство, в котором 70 лет никак не закончится гражданская война. Тайвань – это реальная антитеза коммунистической КНР, в отличие от кремлевской мифологемы об Украине как анти-России. Кремль мог бы назвать Литву, Финляндию или Казахстан и другие страны тоже анти-Россиями, поскольку они в разное время тоже были захвачены Московией. Но не делает этого, так как в Москве признают азербайджанцев и эстонцев отдельными нациями, а украинцев – нет. В этом одна из причин агрессии РФ, и китайско-китайского конфликта, если забыть, что тайваньцы – это не народ хань, который захватил их остров в то время, когда московиты впервые захватили Крымский полуостров.

Второй факт, – китайская империя традиционно стремилась к экспансии в Корею и на юг во Вьетнам и далее, а не в Тибет и Индию. Но возврату к экспансии на юг, тем более на совсем глобальный юг в Африку, мешают США, а не ЕС, из-за чего возникают различные коллизии.

В результате Пекин предоставляет Москве на саммите в Казани полную свободу рук и фантазии при одном условии – забыть о ядерном оружии и перестать им всех пугать. Об этом 28 сентября Ван И, глава МИД КНР, и Селсу Аморимо, спецпредставитель Лулы да Силвы, предупредили кремлевцев на своей совместной пресс-конференции в здании ООН в Нью-Йорке. Заодно сообщили и о первом заседании платформы «Друзья мира», чем сильно обидели Лаврова.

В Москве поняли, Бразилия и Китай не шутят. В результате Песков заявил 30 сентября, что 125 украинских дронов, якобы сбитых военным министерством РФ 29 сентября, – это не повод для применения ядерного оружия. В общем, около 150 дронов могут залетать в РФ законно каждый день, пока она не выведет свои войска из Украины. Осталось только найти столько дронов на каждый день.

Сергей Климовский, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com