Байден отговаривает Израиль от ударов по нефтяным месторождениям в Иране
- 5.10.2024, 9:49
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В качестве акта возмездия за массированный удар баллистикой 1 октября.
Американский президент Джо Байден считает, что Израилю не следует атаковать нефтяные объекты Ирана. В качестве акта возмездия за массированный удар баллистикой 1 октября.
Об этом сообщает The New York Times.
«Израильтяне еще не решили, как они, что они собираются делать в плане удара. Это обсуждается. Если бы я был на их месте, я бы думал о других альтернативах, нежели нанесение ударов по нефтяным месторождениям», - заявил Байден на вчерашнем брифинге в Белом доме.
На вопрос о том, отказывается ли премьер Биньямин Нетаньяху от дипломатической сделки о прекращении огня в Ливане и секторе Газа, Байден заявил, что поддерживает Израиль больше, чем любой другой американский президент.
«Думаю, Биби (прозвище Нетаньяху, - ред.) должен помнить об этом», - добавил он.
Байден также сказал, что его администрация рассматривает возможность санкций против Ирана и все еще общается с командой Нетаньяху о том, какие ответные меры может предпринять Израиль.