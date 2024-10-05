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Байден отговаривает Израиль от ударов по нефтяным месторождениям в Иране

  • 5.10.2024, 9:49
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Байден отговаривает Израиль от ударов по нефтяным месторождениям в Иране

В качестве акта возмездия за массированный удар баллистикой 1 октября.

Американский президент Джо Байден считает, что Израилю не следует атаковать нефтяные объекты Ирана. В качестве акта возмездия за массированный удар баллистикой 1 октября.

Об этом сообщает The New York Times.

«Израильтяне еще не решили, как они, что они собираются делать в плане удара. Это обсуждается. Если бы я был на их месте, я бы думал о других альтернативах, нежели нанесение ударов по нефтяным месторождениям», - заявил Байден на вчерашнем брифинге в Белом доме.

На вопрос о том, отказывается ли премьер Биньямин Нетаньяху от дипломатической сделки о прекращении огня в Ливане и секторе Газа, Байден заявил, что поддерживает Израиль больше, чем любой другой американский президент.

«Думаю, Биби (прозвище Нетаньяху, - ред.) должен помнить об этом», - добавил он.

Байден также сказал, что его администрация рассматривает возможность санкций против Ирана и все еще общается с командой Нетаньяху о том, какие ответные меры может предпринять Израиль.

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