Сколько сейчас стоит сыграть в Беларуси свадьбу? 3 5.10.2024, 10:25

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Суммы выходят немаленькие.

Пригласить на свадьбу 36 человек и устроить торжество с церемонией в ЗАГСе и посиделками в ресторане — звучит как «стандарт» для многих пар, в котором нет особых излишеств. Но даже такой праздник может вылиться в траты довольно крупной суммы — издание Tochka.by подсчитало на примере реальных молодоженов, какой она может быть.

Новоиспеченную жену, с которой поговорила журналистка издания, зовут Екатерина. Она уверяет: о празднике не жалеет, тем более его проведение полностью окупилось.

Первые траты пришлись на образы для пары. За костюм, рубашку, галстук, зажим и ботинки для жениха отдали около 700−750 рублей. Платье невесты обошлось в 930 рублей — его покупали новым в салоне. А вот туфли Екатерина подобрала бюджетные — с маркетплейса. За обувь отдала только 70 рублей.

Однако на этом траты на невесту не закончились. Она также наняла визажиста и парикмахера, чтобы сделать макияж и укладку волос. Договор был, что за обе услуги Екатерина заплатит 180 рублей, но результат ей так понравился, что девушка отдала все 200.

Еще 150 рублей ушли на букет невесты из гипсофила. Бутоньерка жениха из него же обошлась гораздо дешевле — в 20 рублей.

Дальше встал вопрос колец. Паре понравились модели, которые состоят из двух видов золота: белого и розового. Изначально Екатерина рассматривала варианты из серебра, но обручившимся они совсем не нравились. В итоге пришедшиеся по вкусу кольца обошлись в 1500 рублей.

Уже на этапе подготовки пара потратила более 3,5 тысячи рублей. А теперь — к торжеству

Праздник решили провести в усадьбе в Ратомке. Гостей пригласили 36 — это не только родственники, но и друзья. Чтобы никто не скучал, наняли ведущего, который работал до 23.00. После этого времени родители и другие старшие родственники разъехались по домам, а гулять оставалась только молодежь.

За такую вполне стандартную программу пришлось выложить немало денег. В частности, только аренда усадьбы и услуги ведущего с фотографом обошлись в 4200 рублей. Еще 180 рублей отдали на аренду автобуса на 20 человек, который отвозил гостей из города до банкетного зала. Остальные добирались сами.

Банкет оплачивался отдельно и стоил 6400 рублей. За эту сумму в меню было включено горячее, два салата и различные закуски (рулеты, бутерброды, тарталетки).

Отдельный пункт трат — алкоголь. За него пришлось заплатить 2000 рублей, покупали сами. Старались выбирать на вкус каждого: на столах стояли виски, коньяк, водка и три вида вина. Однако Екатерина отмечает, что со спиртным вышел перебор: после праздника остатки пришлось раздавать гостям, и на этом моменте можно было сэкономить.

Без свадебного торта тоже не обошлось. Он был двухъярусным, но в остальном довольно простым по дизайну. Весил десерт семь килограмм, заплатили за него около 500 рублей.

И, конечно, стоит отдельно посчитать стоимость выездной регистрации — это, по словам невесты, обошлось примерно в 150 рублей.

Итого, Екатерине и ее мужу торжество обошлось в плюс-минус 17 тысяч рублей, или около пяти тысяч долларов. Отмечается, что оплатить все молодым помогли родители: только треть суммы Екатерина и ее муж вложили самостоятельно.

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