Ученые: Дельфины улыбаются друг другу с той же целью, что и люди 5.10.2024, 14:42

Результаты исследования поразили специалистов.

Для людей улыбка часто становится способом избежать недопонимания. Судя по всему, дельфины-афалины могут использовать похожую тактику для тех же целей во время игр друг с другом, пишет CNN со ссылкой на исследование группы итальянских и французских ученых, опубликованное в журнале iScience.

Для проведения исследования ученые вели наблюдение за 11 дельфинами в итальянском океанариуме Zoomarine Rome и еще за 11 особями — во французском зоологическом парке Planète Sauvage. Анализировались моменты, когда дельфины играли не только друг с другом, но и со своими дрессировщиками или сами с собой.

Так выяснилось, что во время игры дельфины делают особое выражение с открытым ртом, сравнимое с «улыбкой». Причем почти всегда это происходило только, когда афалины находились в поле зрения своего товарища по игре, а тот «улыбался» в ответ примерно в 30% случаев.

Опираясь на эти наблюдения, ученые выдвинули гипотезу: «улыбаясь» друг другу, дельфины стараются не допускать, чтобы их игры переросли в настоящую драку из-за недопонимания между ними.

Особый интерес вызывает наблюдение исследователей, свидетельствующее о том, что в 92% случаев дельфины использовали «улыбку» во время игры друг с другом. При играх в одиночестве или с людьми подобной попытки «найти одну волну» не происходило.

Далее ученые намерены глубже изучить поведение дельфинов в дикой природе, так как все 22 особи, отобранные для этого исследования, жили в неволе. Предполагается, что вне океанариумов афалины «улыбаются» меньше, так как почти не играют, а все время заняты поиском пищи и попытками избежать хищников. Ранее выражения «лица» дельфинов не изучались в принципе.

Кроме того, ученые отметили, что с научной точки зрения может быть не совсем корректно называть «улыбкой» выражение его мордочки с открытым ртом. Так как дельфины могут использовать это выражение для коммуникации и в других ситуациях — не только в играх.

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