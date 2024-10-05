Стало известно точное место рождения деда Уэйна Гретцки 2 5.10.2024, 13:44

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Это не Гродненская область, как считалось ранее.

Дед нападающего НХЛ Уэйна Гретцки был выходцем из деревни Огдемер, бывшего Кобринского уезда Гродненской губернии, пишет Tochka.by.

По информации источника из архивных документов, Терентий Лаврентьевич Гретцки родился 10 апреля 1892 года (по старому стилю).

Сегодня его населенный пункт находится в Дрогичинском районе Брестской области. Это Полесье.

Эта запись была найдена в метрической книге Гутовской церкви Кобринского уезда Гродненской губернии за 1892 год.

Дед легендарного хоккеиста родился в семье Лаврентия Семеновича и Анастасии Ивановны Гретцких. В начале XX века Терентий Лаврентьевич Гретцки переехал в Канаду через Чикаго. Он эмигрировал вместе с женой Анной и сыном Зиновием. В новой заокеанской жизни дед Уэйна начал носить имя Тони.

Вскоре он развелся с женой и познакомился с Марией из Тернопольской области Украины. У них родился сын Уолтер, который стал отцом будущей легенды НХЛ.

Уолтер и Терентий (Тони) Гретцки всячески поддерживали увлечение юного Уэйна и его страсть к хоккею. С тех пор спортсмен сделал блестящую карьеру, выступая за «Эдмонтон», «Лос-Анджелес Кингз», «Сент-Луис» и «Рейнджерс» в НХЛ.

Уэйн Гретцки играл в НХЛ с 1978 по 1999 годы. За 21 год карьеры он установил 61 рекорд лиги.

Самым важным достижением является наибольшее количество голов: 894 в 1487 играх.

В 2010 году Гретцки посетил Минск, прибыв на матч звезд КХЛ в 2010 году. Тогда ему организовали встречу с сестрой Галиной Солдатенковой.

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