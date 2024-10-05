Папа Римский передал благословение Беларуси 2 5.10.2024, 16:25

Белорусский епископ Яшевский встретился с ним в Ватикане.

Епископский викарий для города Могилева и Могилевской области епископ Александр Яшевский 4 октября встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане.

«Поговорил сегодня со Святым Отцом Франциском. Никто нам не мешал. Не было других участников в очереди к Папе, поэтому мы сегодня дольше поговорили. С благословением понтифика для всей Беларуси я счастливый отошел от Святого Отца», — написал Яшевский в Instagram.

Детали беседы не приводятся.

Отметим, что 2 октября в Ватикане началась работа второй сессии XVI Генеральной ассамблеи Синода епископов, которая продлится до 27 октября.

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