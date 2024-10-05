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«Плавающая бомба»: в Ла-Манш зашло судно с опасным грузом России

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  • 5.10.2024, 19:32
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«Плавающая бомба»: в Ла-Манш зашло судно с опасным грузом России

В доступе к доку ему уже отказали несколько портов.

В Ла-Манше находится грузовое судно с 20 тысяч тонн взрывного груза. В доступе к доку ему уже отказали несколько портов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Мальтийское грузовое судно MV Ruby, перевозящее 20 тысяч тонн потенциально взрывоопасного продукта - нитрата аммония, сейчас плывет в водах Ла-Манша после того, как несколько портов ему отказали в доступе к доку. Причиной стало повреждение, которое оно получило при перевозке взрывоопасного груза.

Потерпев ряд повреждений, судно вызывает обеспокоенность властей разных стран, а также отдельных экспертов. Известно, что судно, принадлежащее мальтийской компании, перевозит российский груз аммиачной селитры.

Отправляясь из российского города Кандалакша, 22 августа, судно попало в сильный шторм и было вынуждено остановиться в норвежском порту.

Но, по данным Центра анализа европейской политики, грузовой корабль получил приказ покинуть порт 4 сентября. Затем он попросил пристыковаться в Литве, но страна отказывает.

Почему порты отказывают

Несмотря на то, что нитрат аммония регулярно используется как удобрение, он также используется в производстве взрывчатых веществ.

- Аммиачная селитра чрезвычайно взрывоопасна, особенно при воздействии огня или загрязнения, - подчеркивает Центр анализа европейской политики.

В то же время, об опасности данного груза упомянул и специалист по управлению промышленными рисками Пол Пулен.

- Это плавающая бомба... По-моему, это угроза безопасности на море и прибрежному населению, чтобы минимизировать риск, нам придется рассмотреть возможность перекачки небольших количеств аммиачной селитры на небольшие лодки, - сказал он.

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