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The Guardian: Израиль готовит серьезный ответ на массированную атаку Ирана

  • 5.10.2024, 19:51
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The Guardian: Израиль готовит серьезный ответ на массированную атаку Ирана

ЦАХАЛ планирует расширить свои операции на нескольких фронтах.

Израильские военные планируют значительное и серьезное возмездие Ирану за массированную ракетную атаку по стране на прошлой неделе. В частности ЦАХАЛ планирует расширить свои операции на нескольких фронтах к годовщине вторжения в Израиль 7 октября. Об этом сообщает The Guardian (перевод - «Униан»).

«Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовит ответ на беспрецедентное и незаконное нападение Ирана на израильское гражданское население и Израиль», - отметил анонимно для издания военный чиновник.

Когда в Израиле заявили, что готовят ответ на иранские ракетные удары, президент США Джо Байден предостерег страну от атак по иранским нефтяным объектам.

- Если бы я был на их месте, я бы думал о других альтернативах, чем нанесение ударов по нефтяным месторождениям, - подчеркнул Байден во время ежедневного брифинга в Белом доме.

В The Guardian добавили, что сейчас есть предположение, что в результате удара по Бейруту погиб Хашим Сафи ад-Дин, который должен был стать преемником убитого лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Ливанские силовые структуры отмечали, что Сафи ад-Дин не выходил на связь с пятницы.

В издании, ссылаясь на предположения экспертов, отметили, что Сафи ад-Дин был убит вместе с помощниками и иранскими советниками в результате мощного удара, который усложнил поиск тел погибших. В свою очередь после этой атаки армия Израиля заявила, что попала в штаб-квартиру разведки «Хезболлы», однако не раскрыла, кто именно там находился.

В материале напомнили, что Израиль готовится отметить первую годовщину разрушительной атаки ХАМАС, которая состоялась 7 октября 2023 года, в результате чего началась нынешняя война в Газе, которая также охватила Ливан, создав опасный кризис в регионе.

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