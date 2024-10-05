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Зеленский об ударах по аэродромам РФ: То, что больше всего нужно

  • 5.10.2024, 20:42
Зеленский об ударах по аэродромам РФ: То, что больше всего нужно

Украина ждет от партнеров более решительных шагов.

Украина показывает прекрасные результаты. Это связано с тем, что в настоящее время у военных достаточно оружия и дальнобойности.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

- Хочу отметить украинских воинов, тоже своего рода готовящих следующий «Рамштайн». То есть демонстрируют, что могут украинцы, когда имеют достаточно оружия и достаточно дальнобойности. Хочу поблагодарить всех воинов Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины - всех, кто демилитаризирует российские военные объекты, - подчеркнул президент.

В то же время он поблагодарил украинских военных за уничтожение российской военной логистики.

- Особенно за попадание по российским военным аэродромам. Это то, что больше всего нужно. Каждая уничтоженная база российских военных, каждая уничтоженная база российских самолетов, каждый уничтоженный склад с авиабомбами - это спасение жизней украинцев, это реальная поддержка для фронта. Будем убеждать партнеров, что недостаточно только украинских дронов. Нужны более решительные шаги. Окончание этой войны будет ближе. Я уверен в этом, - подытожил президент Украины.

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