Зеленский об ударах по аэродромам РФ: То, что больше всего нужно
- 5.10.2024, 20:42
Украина ждет от партнеров более решительных шагов.
Украина показывает прекрасные результаты. Это связано с тем, что в настоящее время у военных достаточно оружия и дальнобойности.
Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.
- Хочу отметить украинских воинов, тоже своего рода готовящих следующий «Рамштайн». То есть демонстрируют, что могут украинцы, когда имеют достаточно оружия и достаточно дальнобойности. Хочу поблагодарить всех воинов Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины - всех, кто демилитаризирует российские военные объекты, - подчеркнул президент.
В то же время он поблагодарил украинских военных за уничтожение российской военной логистики.
- Особенно за попадание по российским военным аэродромам. Это то, что больше всего нужно. Каждая уничтоженная база российских военных, каждая уничтоженная база российских самолетов, каждый уничтоженный склад с авиабомбами - это спасение жизней украинцев, это реальная поддержка для фронта. Будем убеждать партнеров, что недостаточно только украинских дронов. Нужны более решительные шаги. Окончание этой войны будет ближе. Я уверен в этом, - подытожил президент Украины.