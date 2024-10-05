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Синоптик: На следующей неделе погода будет умеренно теплой

  • 5.10.2024, 21:13
Синоптик: На следующей неделе погода будет умеренно теплой

Среднесуточная температура ожидается выше климатической нормы.

Синоптик Дмитрий Рябов в эфире лукашенковского телеканала ОНТ сказал про +18 и сильный ветер на неделе с 7 по 13 октября в Беларуси.

Он отметил, что на указанной неделе октябрь будет постепенно приближать от золотой к глубокой осени, однако о значительном похолодании пока речи не идет. Рябов уточнил, что погода будет умеренно теплой, заметив, что среднесуточная температура прогнозируется на два – пять градусов выше климатической нормы. Вместе с тем ночью и утром будет туман, а во второй половине недели ожидается усиление ветра.

Синоптик добавил, что в первые дни недели в большинстве регионов Беларуси вероятность осадков невелика. Будет преобладать переменная облачность, в утренние и ночные часы возможен туман. Что касается ветра, то он окажется северо-западным. В понедельник, 7 октября, ночью температура воздуха составит от +4 до +9 градусов. Днем температура окажется от +8 до +15 градусов. Во вторник, 8 октября, в дневные часы будет от +12 до +17 градусов.

Рябов сообщил, что в середине недели сохранится переменная облачность и без осадков. Но в дневные часы на западе Беларуси по причине влияния атмосферного фронта прогнозируются дожди. Ветер будет преобладать южный. Ночью, среды, 9 октября, будет от +5 до +10 градусов, а днем ожидается от +14 до +18 градусов.

По словам синоптика, в начале второй половины недели погодные условия в стране будут определяться влиянием атмосферных фронтов, которые связаны с циклоном с центром над Балтийским морем. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Местами ожидается туман. Ветер будет юго-западным. Ночью в четверг, 10 октября, температура составит от +10 до +16 градусов. Днем ожидается от +12 до +18 градусов. В пятницу, 11 октября, днем прогнозируется от +13 до +18 градусов.

Рябов обратил внимание на то, что в выходные в стране все также будет преобладать переменная облачность, местами возможны дожди. В ночные и утренние часы в некоторых районах вероятен туман. Ветер окажется юго-западным. В субботу, 12 октября, температура воздуха составит от +6 до +12 градусов. Днем потеплеет от +11 до +16 градусов. В воскресенье, 13 октября, прогнозируются до +13 градусов.

Тем временем оранжевый уровень из-за сильных дождей объявлен в Беларуси на 6 октября.

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