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Зеленский: Надежный мир возможен только без торговли суверенитетом или территориями

  • 5.10.2024, 22:15
Зеленский: Надежный мир возможен только без торговли суверенитетом или территориями

На днях будет обсуждено пополнение военных пунктов плана победы Украины.

Гарантировать Украине надежный мир и длительную безопасность можно и нужно исключительно на основе международного права. Это должно быть без какой-либо торговли территориями.

Об этом заявил в вечернем обращении 5 октября президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский президент отметил, что на днях будет обсуждено пополнение военных пунктов плана победы Украины, что может быстро усилить украинские позиции. По словам Зеленского, у мира есть ресурс усиления, который позволит двигаться по Формуле мира.

- На днях будут политические консультации между нашими командами: члены правительства, дипломаты. Будут говорить также военные по наполнению военных пунктов Плана победы. Это то, что может довольно быстро усилить Украину, украинские позиции - наш фронт прежде всего. И все, что указано в Плане, абсолютно реально для наших партнеров. У мира есть этот ресурс усиления, который позволит двигаться вперед по Формуле мира, - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что гарантировать Украине мир и безопасность можно только согласно международному праву, как указано в Формуле мира.

- Именно в этом наша цель, наша задача - гарантировать Украине надежный мир и длительную безопасность. Это возможно исключительно на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или торговли территориями. Именно так, как предусмотрено Формулой мира. Украине нужен мир - настоящий, справедливый - гарантированная защита от войны, - сказал президент Украины.

Глава украинского государства добавил, что это возможно только на сильных позициях и только тогда, когда народ Украины и партнеры украинского государства действительно объединены.

- Благодарю всех, кто нам помогает и кто готов так же, как и мы, сделать следующую неделю во многом исторической, - резюмировал Зеленский.

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