WP: Израиль ударит по Ирану в течение 48 часов 6.10.2024, 8:05

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Войска США в состоянии повышенной боеготовности.

Израиль, по предварительным данным, намерен нанести удар по Ирану в течение ближайших 48 часов. Он станет ответом на ракетную атаку Тегерана по израильской территории, произошедшую 1 октября.

Об этом пишет The Washington Post.

По информации издания, американские войска, расположенные на Ближнем Востоке, находятся в состоянии повышенной боевой готовности, в случае необходимости они должны будут немедленно спрятаться в укрытиях.

Тем временем глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху обратился в субботу к нации и заявил о праве Израиля ответить на иранскую атаку, которым страна воспользуется.

«У Израиля есть обязанность и право защищать себя и реагировать на эти нападения, и мы это сделаем», - завил премьер-министр.

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