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В России задержали известного пропагандиста «Тринадцатого»

  • 6.10.2024, 8:21
  • 1,122
В России задержали известного пропагандиста «Тринадцатого»

При задержании его избили.

В Новопавловске, Ставропольского края РФ, 5 октября был задержан блогер Егор Гузенко, известный по своему провоенному телеграм-каналу «Тринадцатый». Он обратился к своим подписчикам и рассказал, что при задержании силовики применяли силу.

В настоящий момент Гузенко находится в отделе МВД по Кировскому району Новопавловска. О причинах задержания он пока не сообщил, однако отметил, что это произошло во время его первого визита в родной город. Он также обратился к своим подписчикам прийти в отдел и поддержать его.

В сеть попало видео, на котором видно, как трое полицейских уложили блогера лицом к земле и надели наручники. По предварительным данным, Гузенко пришел на концерт в честь дня города, надев маску, что могло стать причиной инцидента.

Существует несколько версий причин задержания. По данным Baza, на пропагандиста составили протокол за отказ пройти медицинское освидетельствование на наличие наркотиков. В то же время Mash утверждает, что инцидент произошел после того, как полиция попросила мужчину снять маску, а он ответил агрессией, что привело к его задержанию.

По информации Shot, задержание может быть связано с делом о хулиганстве с применением оружия, из-за которого Гузенко находится в розыске с 2022 года. Сам Z-блогер ранее рассказывал, что дело было возбуждено из-за инцидента в Санкт-Петербурге, когда он якобы заступился за девушку и выстрелил из аэрозольного пистолета в мужчину.

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