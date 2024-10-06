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Маск: Трамп должен победить, чтобы сохранить демократию в Америке

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  • 6.10.2024, 8:42
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Маск: Трамп должен победить, чтобы сохранить демократию в Америке

Миллиардер поддержал политика на сцене в городе, где на него совершили покушение.

В субботу Илон Маск вышел на сцену к Дональду Трампу на его митинге. Мероприятие состоялось в Батлере, штате Пенсильвания, где на бывшего президента США летом было совершено покушение.

Об этом сообщает CNN.

В ходе своей речи миллиардер косвенного упомянул действующего президента США Джо Байдена в негативном свете, чтобы таким образом призвать людей голосовать за кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа.

«Я хочу сказать, какая честь быть здесь. И знаете, настоящее испытание человека - это то, как он ведет себя под огнем. У нас был один президент, который не мог подняться на лестничный пролет, а другой размахивал кулаками после того, как в него выстрелили. Так кого вы хотите видеть представителем Америки?», - спросил он публику.

Также Маск заявил, что по его мнению, выборы 2024 года станут «самыми важными выборами в нашей жизни».

Кроме того, бизнесмен повторил несколько типичных для республиканцев тезисов, заявив, что демократы хотят «отнять свободу слова» и «право на ношение оружия».

Он подчеркнул, что Трамп «должен победить, чтобы сохранить Конституцию и сохранить демократию в Америке».

«Исход этих выборов может решиться с помощью 1000, 500 голосов», - добавил он.

CNN напомнило, что основатель Tesla Маск поддержал кандидата от республиканцев Трампа вскоре после покушения на него в июле. С тех пор миллиардер стал ярым сторонником и защитником Трампа, а бывший президент заявил, что Маск будет главой правительственной комиссии по эффективности, если он вновь будет избран президентом США.

Отметим, что данный митинг был повторным. Он состоялся в Батлере (штате Пенсильвания), где в июле на Дональда Трампа было совершено покушение.

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