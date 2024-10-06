Состояние здоровья Лукашенко обеспокоило его окружение

Состояние здоровья Лукашенко обеспокоило его окружение9
- 6.10.2024, 10:46
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В законы хотят внести изменения.
В Беларуси могут ввести налоговые новшества для бывших правителей страны. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс.
Предлагается дополнить статью Налогового кодекса, в которой описываются особенности правового регулирования вопросов налогообложения, пишет «Зеркало».
В частности, предлагается расширить ее применение к сфере «обеспечения гарантий президенту Республики Беларусь, прекратившему исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять обязанности президента Республики Беларусь».
О каких именно льготах идет речь, пока неясно из проекта изменений в Налоговый кодекс. Это будет определено «иными законами, которые в этой части имеют большую юридическую силу» по отношению к Налоговому кодексу.
Напомним, что недавно Лукашенко признал серьезные проблемы со здоровьем.