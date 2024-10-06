Под Воложином пропал старший техник войсковой части
- 6.10.2024, 11:22
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Его ищут спасатели.
Несколько человек потерялись в лесах в Беларуси за пошедшие сутки. Одного из них пока не нашли, сообщили в МЧС.
В частности, 5 октября в 18.25 спасателям поступило сообщение о том, что в лесу возле деревни Августово Воложинского района потерялся 45-летний мужчина — старший техник войсковой части 30 695.
«Для поисковых работ задействованы 7 единиц техники и 18 человек, из них 4 единицы техники и 9 работников МЧС. Потерявшийся мужчина не обнаружен, поиски будут продолжены 6 октября», — рассказали в МЧС.