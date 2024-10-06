NYT: Трамп в 2017 году просил у Путина совета по Украине 6.10.2024, 11:50

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Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP

Стали известны подробности.

Дональд Трамп в 2017 году спрашивал у Владимира Путина совета по Украине, и Путину удалось склонить мнение Трампа на свою сторону.

Как пишет The New York Times, ссылаясь на свои источники, 28 января 2017 года во время первого телефонного разговора с Путиным за время своего президентства Трамп первым поднял вопрос об Украине, попросив Путина высказать свое мнение:

«Российский президент воспользовался этим. Он пустился в пространный монолог о коррупции в Украине. Трамп был сдержан в своем ответе, не соглашаясь с Путиным и не защищая Украину, но он признал, что спор России с Украиной является препятствием для его цели - улучшения отношений с Москвой».

В тот же день канцлер Германии Ангела Меркель попыталась донести до Трампа другую точку зрения на Украину, рассказав о том, как важно, чтобы поддержка Украины продолжалась, и о том, как необходимо сдерживать российскую агрессию в Украине.

Однако как сообщает присутствовавший при разговоре источник, Трамп проигнорировал ее мнение и оборвал разговор. «Большое спасибо, и до свидания», - сказал Трамп.

С подачи Путина, который заявил, что Украина пыталась помочь Хиллари Клинтон на выборах, Трамп начал продвигать теорию заговора о вмешательстве Украины в выборы в США. А во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в мае 2017 года Трамп обсуждал с ним связь между Украиной и Клинтон, и засыпал Лаврова вопросами о связях между украинскими чиновниками и американскими демократами, пишет NYT.

При этом по мере того как нарастало недовольство Трампа Украиной, некоторые его советники пытались убедить его, что именно Россия, а не Украина, вмешивалась в выборы 2016 года, пишет NYT, однако, по всей видимости Трамп к ним не прислушался.

Во время встречи с Путиным в Гамбурге в июле 2017 года Трамп, который днем ранее в своей речи заявил, что Россия должна «прекратить свою дестабилизирующую деятельность в Украине», опять поддался на манипуляции российского президента.

Отмечается, что Путин привел аргументы в пользу того, что он обязан защищать русскоязычных жителей на востоке Украины от «этнических чисток». При этом он провел аналогию с президентом Теодором Рузвельтом в 1904 году и вмешательством Америки во внутренние дела латиноамериканских стран.

Как отметила Фиона Хилл, старший сотрудник Совета национальной безопасности Трампа, Путин, скорее всего, упомянул Рузвельта на встрече, «потому что знал, что г-н Трамп зациклен на бывшем президенте-«силовике».

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