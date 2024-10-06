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В Дзержинском районе автомобиль врезался в опору моста и загорелся

  • 6.10.2024, 11:57
В Дзержинском районе автомобиль врезался в опору моста и загорелся

Водитель погиб.

Авария произошла сегодня около 07:30 в Дзержинском районе. На 25-м километре трассы Р-1 в направлении Минска автомобиль врезался в опору путепровода и вспыхнул.

По сообщению ГАИ, 39-летний минчанин, управляя автомобилем Mercedes, на высокой скорости (разрешенная скорость для легковых автомобилей на этом участке — 120 км/ч) съехал на правую обочину и совершил наезд на опору путепровода. Машина загорелась. Скорость автомобиля не сообщается.

Автомобиль загорелся, водитель скончался на месте происшествия от полученных травм.

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