В Дзержинском районе автомобиль врезался в опору моста и загорелся 6.10.2024, 11:57

Водитель погиб.

Авария произошла сегодня около 07:30 в Дзержинском районе. На 25-м километре трассы Р-1 в направлении Минска автомобиль врезался в опору путепровода и вспыхнул.

По сообщению ГАИ, 39-летний минчанин, управляя автомобилем Mercedes, на высокой скорости (разрешенная скорость для легковых автомобилей на этом участке — 120 км/ч) съехал на правую обочину и совершил наезд на опору путепровода. Машина загорелась. Скорость автомобиля не сообщается.

Автомобиль загорелся, водитель скончался на месте происшествия от полученных травм.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com