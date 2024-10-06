В Гомельской области создали музыкальный участок дороги
- 6.10.2024, 13:55
Для водителей, которые засыпают за рулем, звучат «Песняры».
Музыкальный экспериментальный участок появился на автодороге Бобруйск — Мозырь — граница Украины на въезде в Гомельскую область со стороны Бобруйска.
Механизм работы музыкальной дороги прост: когда водитель проезжает по участку с нанесенной специальной разметкой, где особыми линиями создается шумовой эффект, это напоминает мелодию песни «Беларусь» в исполнении группы «Песняры».
Основная цель нововведения — предотвращение ДТП по причине засыпания за рулем и съезда в кювет из-за потери управления.
Аналогов такой инновации в Беларуси нет, сообщает гомельская милиция.
Также недавно стало известно, что в Гомеле появился единственный в стране светофор, сигнал которого отображается на встроенной в асфальт линии. Если на светофоре красный сигнал, то и на дублирующей линии будет такой же.