В Гомельской области создали музыкальный участок дороги 6.10.2024, 13:55

Для водителей, которые засыпают за рулем, звучат «Песняры».

Музыкальный экспериментальный участок появился на автодороге Бобруйск — Мозырь — граница Украины на въезде в Гомельскую область со стороны Бобруйска.

Механизм работы музыкальной дороги прост: когда водитель проезжает по участку с нанесенной специальной разметкой, где особыми линиями создается шумовой эффект, это напоминает мелодию песни «Беларусь» в исполнении группы «Песняры».

Основная цель нововведения — предотвращение ДТП по причине засыпания за рулем и съезда в кювет из-за потери управления.

Аналогов такой инновации в Беларуси нет, сообщает гомельская милиция.

Также недавно стало известно, что в Гомеле появился единственный в стране светофор, сигнал которого отображается на встроенной в асфальт линии. Если на светофоре красный сигнал, то и на дублирующей линии будет такой же.

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