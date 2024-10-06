Дрон атаковал военное училище в Москве: новые подробности 3 6.10.2024, 14:17

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Горит старейшее учебное заведение по подготовке командного состава войск РФ.

6 октября дрон атаковал Высшее общевойсковое командное училище в Москве. Начался пожар.

Новые подробности сообщил Telegram-канал SOTA.

«В Кузьминках (район в Москве, - ред) - пожар, предположительно, после атаки беспилотника на Московское высшее общевойсковое командное училище. Рядом располагаются стрельбище и автомобильная заправка», - говорится в сообщении.

Как отмечает Telegram-канал, по словам местных жителей, был слышен громкий хлопок и звуки, похожие на стрельбу, «но непродолжительное время».

Что известно об этом училище

Высшее общевоенное командное училище - военное учреждение высшего образования вооруженных сил Российской Федерации. Старейшее военное учебное заведение Российской Федерации, основанное 15 декабря 1917 года.

С 2015 года училище готовит командный состав с высшим военно-специальным образованием по четырехлетней системе военного образования для механизированных войск и сухопутных войск вооруженных сил Российской Федерации.

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