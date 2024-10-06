закрыть
6 октября 2024, воскресенье, 15:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дрон атаковал военное училище в Москве: новые подробности

3
  • 6.10.2024, 14:17
  • 8,296
Дрон атаковал военное училище в Москве: новые подробности

Горит старейшее учебное заведение по подготовке командного состава войск РФ.

6 октября дрон атаковал Высшее общевойсковое командное училище в Москве. Начался пожар.

Новые подробности сообщил Telegram-канал SOTA.

«В Кузьминках (район в Москве, - ред) - пожар, предположительно, после атаки беспилотника на Московское высшее общевойсковое командное училище. Рядом располагаются стрельбище и автомобильная заправка», - говорится в сообщении.

Как отмечает Telegram-канал, по словам местных жителей, был слышен громкий хлопок и звуки, похожие на стрельбу, «но непродолжительное время».

Что известно об этом училище

Высшее общевоенное командное училище - военное учреждение высшего образования вооруженных сил Российской Федерации. Старейшее военное учебное заведение Российской Федерации, основанное 15 декабря 1917 года.

С 2015 года училище готовит командный состав с высшим военно-специальным образованием по четырехлетней системе военного образования для механизированных войск и сухопутных войск вооруженных сил Российской Федерации.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип
Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский