закрыть
6 октября 2024, воскресенье, 15:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Украину едет армада бронетехники из Швеции

3
  • 6.10.2024, 14:59
  • 3,538
В Украину едет армада бронетехники из Швеции

170 БТРов уже на подходе.

Швеция передает Украине все свои Pbv 302, которые, несмотря на свой возраст, по-прежнему остаются серьезными машинами. В Сети появилось видео целого эшелона бронетранспортеров Pbv 302, которые готовятся к отправке из Швеции в Украину.

Некоторые разочарованы, называя их устаревшим оружием 1960-х годов. Пророссийские сайты и неспециалисты распространяют дезинформацию. Информация о том, что Швеция передаст Pbv 302 из своих запасов, поступила еще в мае, и это является положительной новостью, пишет украинский военный эксперт Александр Коваленко.

Pbv 302 — хорошая бронемашина, превосходящая советские аналоги, такие как БТР-50П и БМП/БМД-1/2/3. Она выдерживает попадания 20-мм снарядов спереди, в то время как такие снаряды проделывают сквозные отверстия в советских БМП/БМД-1/2/3.

Pbv 302 обладает хорошей мобильностью, проходимостью и низким давлением на грунт, что позволяет ей действовать на болотистой местности.

Более того, Швеция передает Украине все свои Pbv 302. В 2024 году на хранении находилось около 170 машин Pbv 302, что достаточно для полного укомплектования 5 бригад ВСУ. Машины находятся на хранении с 2014 года и сохранились в отличном состоянии.

«Да, я согласен, что машина морально устарела и не отвечает современным вызовам войны, но в условиях острого дефицита бронетехники и ничуть не лучшей, а даже худшей ситуации у противника, они очень и очень даже кстати…» — добавляет эксперт.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип
Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский