В Украину едет армада бронетехники из Швеции 3 6.10.2024, 14:59

3,538

170 БТРов уже на подходе.

Швеция передает Украине все свои Pbv 302, которые, несмотря на свой возраст, по-прежнему остаются серьезными машинами. В Сети появилось видео целого эшелона бронетранспортеров Pbv 302, которые готовятся к отправке из Швеции в Украину.

Некоторые разочарованы, называя их устаревшим оружием 1960-х годов. Пророссийские сайты и неспециалисты распространяют дезинформацию. Информация о том, что Швеция передаст Pbv 302 из своих запасов, поступила еще в мае, и это является положительной новостью, пишет украинский военный эксперт Александр Коваленко.

Pbv 302 — хорошая бронемашина, превосходящая советские аналоги, такие как БТР-50П и БМП/БМД-1/2/3. Она выдерживает попадания 20-мм снарядов спереди, в то время как такие снаряды проделывают сквозные отверстия в советских БМП/БМД-1/2/3.

Pbv 302 обладает хорошей мобильностью, проходимостью и низким давлением на грунт, что позволяет ей действовать на болотистой местности.

Более того, Швеция передает Украине все свои Pbv 302. В 2024 году на хранении находилось около 170 машин Pbv 302, что достаточно для полного укомплектования 5 бригад ВСУ. Машины находятся на хранении с 2014 года и сохранились в отличном состоянии.

«Да, я согласен, что машина морально устарела и не отвечает современным вызовам войны, но в условиях острого дефицита бронетехники и ничуть не лучшей, а даже худшей ситуации у противника, они очень и очень даже кстати…» — добавляет эксперт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com