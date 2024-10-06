Белорусы смогут понаблюдать за метеорным потоком Дракониды
- 6.10.2024, 15:50
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Белорусы смогут понаблюдать за метеорным потоком Дракониды, который активизировался минувшей ночью, а пик звездопада наступит 8 октября, пишет агентство «Минск-Новости».
Этот метеорный поток известен своей непредсказуемостью. Обычно Дракониды представляют собой не слишком яркое зрелище — порядка 10 метеоров в час. Но в некоторых случаев их количество может достигать сотен. В последний раз особенно сильный поток наблюдали в 1998 году — 700 метеоров в час.
В этот раз, по прогнозам ученых, можно будет увидеть от 5 до 30 метеоров в час.
Звездопад Дракониды обычно лучше всего заметен вечером, что отличает его от других звездопадов, которые видны перед рассветом. Для наблюдения лучше отправиться за город. Важное условие — ясная погода.
Название Дракониды происходит от созвездия Дракон, в котором находится радиант этого потока.
Источником метеорного потока является след из пыли и мелких частиц кометы 21P/Giacobini-Zinner, которая была открыта в 1900 году французским астрономом Мишелем Джакобини.