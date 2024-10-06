Белорусский гандболист стал победителем клубного чемпионата мира
- 6.10.2024, 16:54
Никита Вайлупов завоевал титул с венгерским «Веспремом».
Впервые в истории этот титул завоевал венгерский «Веспрем», цвета которого уже третий сезон защищает наш соотечественник Никита Вайлупов. В финале прошедшего в Египте турнира правый крайний забросил пять мячей, а его команда в овертайме одолела победителя трех предыдущих розыгрышей немецкий «Магдебург» — 34:33.
Всего в клубном чемпионате мира участвовали девять команд с шести континентов. Помимо «Веспрема» и «Магдебурга», Европу представляла победительница Лиги чемпионов испанская «Барселона», с которой команда Вайлупова справилась в полуфинале, причем также в дополнительное время — 39:34. В том матче белорус отличился дважды.
Добавим, что Вайлупов стал третьим белорусом, ставшим победителем этого турнира. Раньше аналогичного успеха добивались Михаил Якимович и Сергей Рутенко.