Спецназ ГУР уничтожил российский ЗРК за $10 млн 2 6.10.2024, 17:02

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Видео.

Украинские разведчики сожгли ЗРК российских оккупантов стоимостью $10 млн. Соответствующее видео опубликовано в Facebook ГУР МО 6 октября.

«Воины спецподразделения ГУР МО Украины «Крила» обнаружили и уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс «Оса», – сказано в сообщении.

В украинской военной разведке подчеркнули, что стоимость российского автоматизированного ЗРК – $10 млн, а стоимость fpv-дрона, которым сожгли «Осу» – несколько сотен долларов.

«Уроки интересной математики будут продолжаться!» – говорится в сообщении.

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