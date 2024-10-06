Спецназ ГУР уничтожил российский ЗРК за $10 млн

Спецназ ГУР уничтожил российский ЗРК за $10 млн2
- 6.10.2024, 17:02
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Видео.
Украинские разведчики сожгли ЗРК российских оккупантов стоимостью $10 млн. Соответствующее видео опубликовано в Facebook ГУР МО 6 октября.
«Воины спецподразделения ГУР МО Украины «Крила» обнаружили и уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс «Оса», – сказано в сообщении.
В украинской военной разведке подчеркнули, что стоимость российского автоматизированного ЗРК – $10 млн, а стоимость fpv-дрона, которым сожгли «Осу» – несколько сотен долларов.
«Уроки интересной математики будут продолжаться!» – говорится в сообщении.