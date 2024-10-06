закрыть
6 октября 2024, воскресенье, 17:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Спецназ ГУР уничтожил российский ЗРК за $10 млн

2
  • 6.10.2024, 17:02
  • 1,010
Спецназ ГУР уничтожил российский ЗРК за $10 млн

Видео.

Украинские разведчики сожгли ЗРК российских оккупантов стоимостью $10 млн. Соответствующее видео опубликовано в Facebook ГУР МО 6 октября.

«Воины спецподразделения ГУР МО Украины «Крила» обнаружили и уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс «Оса», – сказано в сообщении.

В украинской военной разведке подчеркнули, что стоимость российского автоматизированного ЗРК – $10 млн, а стоимость fpv-дрона, которым сожгли «Осу» – несколько сотен долларов.

«Уроки интересной математики будут продолжаться!» – говорится в сообщении.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип
Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский