В Дзержинском районе мужчина угрожал пистолетом на заправке 6.10.2024, 17:10

Работники станции нажали кнопку тревожной сигнализации.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 6 октября. Вблизи деревни Вязань Дзержинского района в магазин при АЗС зашел мужчина и стал угрожать другим посетителям «предметом, похожим на пистолет», рассказывает подробности пресс-служба МВД.

Работники станции нажали кнопку тревожной сигнализации. Через несколько минут прибыл наряд местного отдела охраны. Злоумышленник пытался скрыться, но его задержали.

Медосвидетельствование 47-летнего жителя Фаниполя показало, свыше трех промилле алкоголя. Пистолет оказался травматическим.

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