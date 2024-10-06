В Дзержинском районе мужчина угрожал пистолетом на заправке
- 6.10.2024, 17:10
Работники станции нажали кнопку тревожной сигнализации.
Инцидент произошел утром в воскресенье, 6 октября. Вблизи деревни Вязань Дзержинского района в магазин при АЗС зашел мужчина и стал угрожать другим посетителям «предметом, похожим на пистолет», рассказывает подробности пресс-служба МВД.
Работники станции нажали кнопку тревожной сигнализации. Через несколько минут прибыл наряд местного отдела охраны. Злоумышленник пытался скрыться, но его задержали.
Медосвидетельствование 47-летнего жителя Фаниполя показало, свыше трех промилле алкоголя. Пистолет оказался травматическим.