Нетаньяху: Израиль борется на семи фронтах

Нетаньяху: Израиль борется на семи фронтах2
- 6.10.2024, 17:16
Премьер Израиля перечислил врагов своей страны.
Спустя почти год после нападения ХАМАС Израиль ведет борьбу на семи фронтах. Среди врагов Тель-Авива - поддерживаемая Ираном «Хезболла», ХАМАС, хуситы в Йемене, шиитские ополченцы в Ираке и Сирии, а также террористы на Западном берегу.
Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает CNN.
Он отметил, что Иран продолжает играть ключевую роль в конфликте, запустив более 200 баллистических ракет по Израилю за последнюю неделю.
Нетаньяху также добавил, что Израиль активно ведет военные действия против Ливана, нанеся почти 9000 ударов с 8 октября, в ответ на 1500 атак со стороны «Хезболлы».
Говоря о Секторе Газа, Нетаньяху подчеркнул, что Израиль продолжает борьбу за освобождение 101 заложника, захваченного ХАМАС.
Премьер-министр раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона и другие страны за призывы к эмбарго на поставки оружия Израилю, заявив, что Израиль будет бороться до победы ради мира и безопасности во всем мире.