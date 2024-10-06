Нетаньяху: Израиль борется на семи фронтах 2 6.10.2024, 17:16

Премьер Израиля перечислил врагов своей страны.

Спустя почти год после нападения ХАМАС Израиль ведет борьбу на семи фронтах. Среди врагов Тель-Авива - поддерживаемая Ираном «Хезболла», ХАМАС, хуситы в Йемене, шиитские ополченцы в Ираке и Сирии, а также террористы на Западном берегу.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает CNN.

Он отметил, что Иран продолжает играть ключевую роль в конфликте, запустив более 200 баллистических ракет по Израилю за последнюю неделю.

Нетаньяху также добавил, что Израиль активно ведет военные действия против Ливана, нанеся почти 9000 ударов с 8 октября, в ответ на 1500 атак со стороны «Хезболлы».

Говоря о Секторе Газа, Нетаньяху подчеркнул, что Израиль продолжает борьбу за освобождение 101 заложника, захваченного ХАМАС.

Премьер-министр раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона и другие страны за призывы к эмбарго на поставки оружия Израилю, заявив, что Израиль будет бороться до победы ради мира и безопасности во всем мире.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com