Президент Грузии предлагает оппозиции начать формировать теневое правительство
- 6.10.2024, 19:48
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Парламентские выборы в стране пройдут 26 октября.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили предлагает оппозиции уже сейчас начать процесс создания «теневого» технократического правительства на случай успеха на выборах.
Ее заявление в интервью оппозиционному телеканалу Pirveli цитирует «Новости-Грузия».
Зурабишвили выступила с идеей, чтобы оппозиция еще до парламентских выборов 26 октября определила состав «теневого» правительства из компетентных специалистов.
«В понедельник я хочу начать встречи с партиями, чтобы (...) мы начали переговоры по конкретным кандидатурам. У всех будет возможность внести кандидатуры – но, на данном этапе, не политиков», – сказала она.
Зурабишвили отметила, что имеет идею относительно кандидатуры премьер-министра и что этот человек до сих пор не участвовал в политической жизни.