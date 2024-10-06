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Президент Грузии предлагает оппозиции начать формировать теневое правительство

  • 6.10.2024, 19:48
  • 1,440
Президент Грузии предлагает оппозиции начать формировать теневое правительство
Саломе Зурабишвили

Парламентские выборы в стране пройдут 26 октября.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предлагает оппозиции уже сейчас начать процесс создания «теневого» технократического правительства на случай успеха на выборах.

Ее заявление в интервью оппозиционному телеканалу Pirveli цитирует «Новости-Грузия».

Зурабишвили выступила с идеей, чтобы оппозиция еще до парламентских выборов 26 октября определила состав «теневого» правительства из компетентных специалистов.

«В понедельник я хочу начать встречи с партиями, чтобы (...) мы начали переговоры по конкретным кандидатурам. У всех будет возможность внести кандидатуры – но, на данном этапе, не политиков», – сказала она.

Зурабишвили отметила, что имеет идею относительно кандидатуры премьер-министра и что этот человек до сих пор не участвовал в политической жизни.

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