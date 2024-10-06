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В Венгрии тысячи людей протестуют против государственной пропаганды

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  • 6.10.2024, 20:38
В Венгрии тысячи людей протестуют против государственной пропаганды

Около 80% СМИ в стране подконтрольны правящей партии.

Несколько тысяч человек в субботу приняли участие в массовых выступлениях в Венгрии. Демонстранты в Будапеште вышли к зданию компании MTVA, которой принадлежат государственные телевидение и радио. Они называли MTVA «фабрикой пропаганды» и требовали свободы слова и информации для венгерских СМИ.

Организатором протестов выступила оппозиционная партия TISZA. Ее возглавляет Петер Мадьяр, которого политологи называют наиболее серьезным конкурентом венгерского премьер-министра Виктора Орбана за все 15 лет, что тот находится у власти. На выборах в Европарламент прошедшим летом партия Мадьяра набрала около 30% голосов, вплотную приблизившись к правящей партии Fidesz Орбана.

Выступая перед демонстрантами в субботу, Мадьяр назвал «глобальным скандалом» положение государственных СМИ в Венгрии. «Довольно хамства, довольно лжи, довольно пропаганды. У нас кончилось терпение. Пришло время конфронтации», - сказал он.

Как местные, так и иностранные наблюдатели уже не первый год отмечают, что свобода слова в Венгрии значительно стеснена. Они указывают, что правящая партия Орбана при посредстве связанных с правительством олигархов построила медиаимперию, в которой СМИ подконтрольны государству. Международная неправительственная организация «Репортёры без границ» подсчитала, что около 80% медиарынка в Венгрии контролируется партией Орбана.

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