ВСУ за неделю уничтожили 1540 единиц вооружения и военной техники РФ
- 6.10.2024, 22:57
Было ликвидировано 8660 оккупантов.
За неделю с 29 сентября по 6 октября 2024 года потери противника составляют около 8660 человек личного состава, также уничтожено 1540 единиц вооружения и военной техники
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.
За неделю с 29 сентября по 06 октября 2024 года потери противника составили около 8660 человек личного состава.
Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:
50 танков
203 боевые бронированные машины
297 артиллерийских систем
12 РСЗО
8 установок ПВО
511 единиц автотехники
66 единиц спецтехники
Кроме этого, наши защитники уничтожили по меньшей мере 3 вражеские ракеты и 390 БпЛА ОТР.