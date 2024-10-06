ВСУ за неделю уничтожили 1540 единиц вооружения и военной техники РФ 6.10.2024, 22:57

Было ликвидировано 8660 оккупантов.

За неделю с 29 сентября по 6 октября 2024 года потери противника составляют около 8660 человек личного состава, также уничтожено 1540 единиц вооружения и военной техники

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

За неделю с 29 сентября по 06 октября 2024 года потери противника составили около 8660 человек личного состава.

Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:

50 танков

203 боевые бронированные машины

297 артиллерийских систем

12 РСЗО

8 установок ПВО

511 единиц автотехники

66 единиц спецтехники

Кроме этого, наши защитники уничтожили по меньшей мере 3 вражеские ракеты и 390 БпЛА ОТР.

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