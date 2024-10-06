закрыть
6 октября 2024, воскресенье, 23:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ за неделю уничтожили 1540 единиц вооружения и военной техники РФ

  • 6.10.2024, 22:57
ВСУ за неделю уничтожили 1540 единиц вооружения и военной техники РФ

Было ликвидировано 8660 оккупантов.

За неделю с 29 сентября по 6 октября 2024 года потери противника составляют около 8660 человек личного состава, также уничтожено 1540 единиц вооружения и военной техники

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

За неделю с 29 сентября по 06 октября 2024 года потери противника составили около 8660 человек личного состава.

Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:

50 танков

203 боевые бронированные машины

297 артиллерийских систем

12 РСЗО

8 установок ПВО

511 единиц автотехники

66 единиц спецтехники

Кроме этого, наши защитники уничтожили по меньшей мере 3 вражеские ракеты и 390 БпЛА ОТР.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип
Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский