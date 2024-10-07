закрыть
7 октября 2024, понедельник, 0:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Солигорский «Шахтер» впервые вылетел из Высшей лиги

  • 7.10.2024, 0:00
Солигорский «Шахтер» впервые вылетел из Высшей лиги

«Горняки» трижды становились чемпионами страны.

6 октября в очередном туре чемпионата Беларуси «Шахтер» дома уступил минскому «Динамо» — 0:3. Солигорская команда уже точно вылетит из Высшей лиги по итогам первенства.

Дело в том, что из-за санкций 2023 года, когда «Шахтер» обвинили в организации договорных матчей, команда начала нынешний чемпионат с пассивом в 20 очков. После 24 туров у солигорских футболистов всего один балл. Элитный дивизион напрямую покинут два клуба. «Минск», который идет 14-м среди 16 участников, имеет в своем активе 20 очков. То есть «Шахтер», который был чемпионом страны в 2005, 2020 и 2021 годах, уже ни при каких раскладах не догонит столичную команду. Клуб из Солигорска впервые расстанется с Высшей лигой, передает «Зеркало».

Напомним, в мае прошлого года стало известно, что «Шахтер» лишили золотых медалей чемпионата Беларуси — 2022, а минский «Энергетик-БГУ» — серебряных.

В своем решении федерация футбола опиралась на сведения Следственного комитета о том, что «руководством „Шахтера“ были организованы договорные матчи, а также осуществлялось неправомерное финансовое стимулирование команд высшей лиги».

У «Шахтера» и «Энергетика-БГУ» отобрали медали, не позволили участвовать в еврокубках летом 2023 года и лишили очков. В связи с резонансным делом силовики задерживали бывшего спортивного директора горняков Владимира Нидергауса, которого приговорили к штрафу в 5000 базовых величин (185 000 рублей), и экс-директора «Шахтера» Александра Марченко, с которого позже сняли обвинения в «договорняках».

В мае этого года УЕФА наложил дисциплинарные меры на солигорский клуб. Причиной стала просроченная кредиторская задолженность. «Шахтер» оштрафовали на миллион евро и на год отстранили от еврокубков.

А в августе 2024 года Марченко и отвечавшего за работу с болельщиками в системе клуба Евгения Култаева обвинили по ст. 210 УК (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Экс-директора приговорили к шести годам колонии, а Култаева — к семи. Отец последнего, спортивный агент Евгений Култаев-старший, которого называли фактическим руководителем «Шахтера», был объявлен в розыск.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип
Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский