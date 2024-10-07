Солигорский «Шахтер» впервые вылетел из Высшей лиги 7.10.2024, 0:00

«Горняки» трижды становились чемпионами страны.

6 октября в очередном туре чемпионата Беларуси «Шахтер» дома уступил минскому «Динамо» — 0:3. Солигорская команда уже точно вылетит из Высшей лиги по итогам первенства.

Дело в том, что из-за санкций 2023 года, когда «Шахтер» обвинили в организации договорных матчей, команда начала нынешний чемпионат с пассивом в 20 очков. После 24 туров у солигорских футболистов всего один балл. Элитный дивизион напрямую покинут два клуба. «Минск», который идет 14-м среди 16 участников, имеет в своем активе 20 очков. То есть «Шахтер», который был чемпионом страны в 2005, 2020 и 2021 годах, уже ни при каких раскладах не догонит столичную команду. Клуб из Солигорска впервые расстанется с Высшей лигой, передает «Зеркало».

Напомним, в мае прошлого года стало известно, что «Шахтер» лишили золотых медалей чемпионата Беларуси — 2022, а минский «Энергетик-БГУ» — серебряных.

В своем решении федерация футбола опиралась на сведения Следственного комитета о том, что «руководством „Шахтера“ были организованы договорные матчи, а также осуществлялось неправомерное финансовое стимулирование команд высшей лиги».

У «Шахтера» и «Энергетика-БГУ» отобрали медали, не позволили участвовать в еврокубках летом 2023 года и лишили очков. В связи с резонансным делом силовики задерживали бывшего спортивного директора горняков Владимира Нидергауса, которого приговорили к штрафу в 5000 базовых величин (185 000 рублей), и экс-директора «Шахтера» Александра Марченко, с которого позже сняли обвинения в «договорняках».

В мае этого года УЕФА наложил дисциплинарные меры на солигорский клуб. Причиной стала просроченная кредиторская задолженность. «Шахтер» оштрафовали на миллион евро и на год отстранили от еврокубков.

А в августе 2024 года Марченко и отвечавшего за работу с болельщиками в системе клуба Евгения Култаева обвинили по ст. 210 УК (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Экс-директора приговорили к шести годам колонии, а Култаева — к семи. Отец последнего, спортивный агент Евгений Култаев-старший, которого называли фактическим руководителем «Шахтера», был объявлен в розыск.

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