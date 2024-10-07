Forbes рассказал о таинственном российском дроне, сбитом над Украиной 7.10.2024, 8:04

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Какая у него была задача?

Редчайший С-70 «Охотник» - первый стелс-беспилотник российских ВВС - был сбит, скорее всего, сопровождающим его российским истребителем после того, как беспилотник вышел из строя вблизи города Часов Яр на востоке Украины, пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

При этом среди обломков беспилотника были найдены компоненты высокоточной планерной бомбы Д-30СН. Это наводит на мысль, что «Охотник» выполнял бомбовый полет, когда был сбит, пишет аналитик.

Российские тг-каналы заявляют, что над территорией Украины летает большое количество С-70, а также ударных БПЛА «Иноходец». И если регулярные полеты «Иноходца» подтверждаются, поскольку украинцы сбили по меньшей мере семь таких беспилотников, то «Охотники» скорее всего вносят более чем символический вклад в военные действия, пишет Акс:

«Учитывая, как медленно компания «Сухой» разрабатывает новые конструкции боевых самолетов, возможно, что на вооружении России было всего два «Охотника» до того, как один из беспилотников упал на землю в субботу. Более оптимистично для россиян то, что их было три: два прототипа плюс первый образец из начальной серийной партии».

В любом случае, очевидно, что российские ВВС намерены использовать новый беспилотник в качестве глиссадного бомбардировщика, нанося удары крылатыми бомбами по украинским войскам и гражданскому населению, отмечает аналитик.

«Добавление С-70 к планерно-бомбовой кампании дало бы полкам Су-34 передышку и сохранило бы жизни труднозаменимых экипажей. Но это легче сказать, чем сделать, как показал субботний инцидент. ВВС США, лидер в области искусственного интеллекта для боевых беспилотников, все еще находятся на расстоянии нескольких лет от развертывания полностью беспилотного самолета с искусственным интеллектом. Российские ВВС отстают от них на годы», - пишет Акс.

Так что «Охотник» почти наверняка полагается на радиосвязь со своими операторами, находящимися на земле, и эта спутниковая связь уязвима для радиопомех.

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