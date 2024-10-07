В оккупированной Феодосии горит самая большая нефтебаза россиян

В оккупированной Феодосии горит самая большая нефтебаза россиян1
- 7.10.2024, 8:09
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Ее накрыли дроны.
В ночь на понедельник, 7 сентября, во временно оккупированной Феодосии после атаки беспилотников вспыхнула нефтебаза.
Российский Telegram-канал ASTRA пишет, что перед пожаром местные жители слышали взрывы.
В то же время Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил, что в Феодосии около 04:30 прозвучало несколько мощных взрывов.
Сообщается, что это самая большая нефтебаза россиян на оккупированном полуострове.