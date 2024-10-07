Популярный британский видеоблогер рассказал, что его удивило в Беларуси 9 7.10.2024, 9:29

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Из плюсов он назвал… стадион «Динамо».

Британский видеоблогер Гарри Джаггард, чей YouTube-канал имеет более 1,5 миллиона подписчиков, посетил Беларусь. Видео из поездки (она состоялась в июле) он разместил на своем канале, пишет «Наша Нива».

Блогер захотел приехать сюда, «чтобы узнать, какова жизнь в стране, где действуют санкции США». Также он хотел выяснить, правда ли, что в Беларуси его могут арестовать за съемку, и поддерживают ли здесь все Путина, как ему говорили. Эти слова сопровождаются кадрами мирных протестов 2020 года.

Позже в своем видео Джаггард кратко рассказывает о политической ситуации в Беларуси и показывает архивные видео протестов разных лет.

В путешествие Джаггард отправился с тремя своими друзьями на рейсовом автобусе из Вильнюса в Лиду.

Блогер не скрывает волнения в начале поездки. Один из его друзей рассказывает, что на границе их «заставят разблокировать телефон и будут искать по ключевому слову «Беларусь». Они проверят ваш Instagram, TikTok и Facebook».

Лида показалась блогеру городом, в котором «нечем заняться».

С одним из своих друзей Джаггард решил съездить в Минск на один день. Они купили билеты в плацкартный вагон поезда «Гродно-Минск».

Находясь на вокзале в Лиде, Джаггард отмечает, что Беларусь пока впечатляет: «Такое ощущение, что мы переместились на 20 лет назад. Но здесь все хорошо, все чисто». В кафе на вокзале блогер купил чашку кофе и был удивлен ее ценой в 70 центов.

В поезде блогеру с другом пришлось ехать на верхних полках. «Не очень удобно, но весело», — заметил Джаггард, а поезд назвал «советским купе для сна».

На первых кадрах из Минска блогер демонстрирует привокзальную площадь и просит обратить внимание на красивую архитектуру и чистые улицы, отмечая, что город был разрушен во время Второй мировой войны. «Советский Союз отстроил все заново. И это было сделано с размахом».

«Это просто стыд, что мы не говорим по-русски. Потому что тогда мы могли бы общаться с людьми на улице и лучше узнавать их.

Здесь люди, безусловно, закрытые, особенно потому, что у них [в Беларуси] нет туристов. Их нужно как-то разбудить и наладить контакт. Я уверен, что они хорошие люди. Они подсказывают нам дорогу и стараются помочь. Но для них это очень сложно, если ты не говоришь по-английски»,— делятся наблюдениями ребята.

По дороге парни зашли в бар и попросили белорусского пива. Джаггард демонстрирует бокал с рекламой лидского пива, утверждая, что оно самое популярное в Беларуси, и удивляется цене — «доллар и 50 центов за пинту».

Блогер и его друг были удивлены тем, что на улицах города девушек примерно в два раза больше, чем парней. «Я думаю, что многие мужчины призывного возраста из Беларуси отправились на фронт».

Джаггард делится, что заметил на улицах мужчин примерно своего возраста, одетых в военную форму.

Во время прогулки Джаггард с другом посетили стадион «Динамо». Блогер отмечает, что друг порекомендовал туда сходить, назвав стадион «одним из лучших в мире».

«Я удивлен, что в Минске есть такой стадион. Это действительно очень красивое место», — делится впечатлениями Джаггард, находясь на пустых трибунах.

«Думаю, что единственные матчи, которые здесь проводятся — это домашние матчи в рамках чемпионата Беларуси, что очень печально, потому что стадион действительно красивый. Он лучше многих стадионов, на которых я бывал в Европе», — добавляет друг блогера.

«Из всех европейских городов, в которых я побывал за время этой поездки (а это в основном Восточная Европа), этот мне нравится больше всего», — отмечает блогер, идя по улице Карла Маркса.

Джаггард подчеркивает, что некоторые могут сказать, что ему платит белорусское правительство, но это не так. Он искренне уверен, что Минск — замечательное место. «Здесь действительно красиво, приятно и спокойно. (…) И намного дешевле».

Кроме стадиона, на блогера большое впечатление произвел монументальный барельеф «Солидарность» на здании Дома моделей на пересечении проспекта Победителей и улицы Немига.

«Под ним находится KFC. Это противопоставление старого и нового. Капитализм и коммунизм снова встречаются. А затем мы увидели [рядом] много магазинов. И это показывает, что Минск сегодня такой современный».

В парке имени Горького блогер обратил внимание на колесо обозрения: по его мнению, такой аттракцион — символ советских городов. А на площади Ленина он отметил памятник, который назвал «одной из последних сохранившихся статуй Ленина».

«Они все были уничтожены в бывших советских республиках, кроме Беларуси и Приднестровья. Это показывает, что Беларусь поддерживает советскую идеологию», — замечает Джаггард.

Однако не все во время поездки было хорошо. Парни жаловались на то, что в Беларуси не работали их карты, из-за чего они не смогли воспользоваться метро.

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