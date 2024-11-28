«Мощные процессы начнутся уже летом» 4 28.11.2024, 14:37

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Как экономические проблемы России могут изменить ход войны.

Издание Forbes пишет, что у России, возможно, начинаются кадровые проблемы и нехватка людей. И что это может отразиться на фронте. Действительно ли это так? Сайт Charter97.org попросил оценить ситуацию украинского военного аналитика, полковника запаса Вооруженных сил Украины Петра Черникa:

— Если говорить исключительно о военной составляющей, я не разделяю эту точку зрения, когда речь идет о массовых призывах и мобилизации. Мы должны понимать, что запас прочности Российской Федерации в подготовленном мобилизационном ресурсе составляет до трех миллионов человек – это невероятно много. Если учесть, что их показатели мобилизации составляют 42-45 тысяч в месяц, можно представить, какой еще у них есть резерв.

Есть еще один момент, который, на мой взгляд, является мифом, что якобы россияне способны на какой-то бунт снизу. Они не способны, это невозможно. Только если какая-то «башня» Кремля решит использовать толпу для условного трансфера Путина. Вот это может быть. Однако на данный момент утверждать, что у них уже начались серьезные проблемы, некорректно.

— А если посмотреть на военную составляющую — война истощает рабочие руки в России...

— Если Советский Союз не справился с проблемой нехватки рабочих рук, особенно среднего инженерного звена, то как Россия с этим может справиться? Я однозначно разделяю эту точку зрения. Особенно это касается квалифицированной рабочей силы, тем более в высокотехнологических отраслях. Например, ракеты – это высокотехнологичная продукция, там не поставишь выходцев из Азии, тех же таджиков. Особенно выходцев из Узбекистана, откуда идет наибольший приток миграционных рабочих рук в Россию. Узбекистан сейчас переживает определенный «бэби-бум», то есть там высокая рождаемость, идет колоссальный прирост населения.

Согласно расчетам официальных структур Российской Федерации, занимающихся этой проблемой, в следующем году у них будет нехватка рабочих рук именно в серьезных отраслях, в технологических областях, а оборонная промышленность – это технологическая отрасль. Со времен Советского Союза они вышли на показатели 7-8% валового продукта на оборонную отрасль. Это самый высокий показатель на планете. Скажем, те же США – до 3% от общего ВВП. Хотя мы понимаем, что ВВП разные, это тоже очень важный момент.

Так вот, нехватка именно таких рук составит около миллиона человек, это очень много. Именно поэтому сейчас все информационное пространство переполнено сведениями о том, что начался большой процесс поиска формулы выхода Российской Федерации из этой войны, то есть из фазы войны, которая сейчас продолжается в Украине. Я разделяю эту точку зрения.

— Можно сказать, что в этом заключается ахиллесова пята российского режима?

— Как бы это специфически ни звучало из моих уст, но пята не одна, их много. И все это накапливается, сублимируется, концентрируется в одной точке. Есть серьезный момент в части снижения продаж энергоресурсов, этого никто не отменял. Но они изменили акценты с европейского рынка на индийский и китайский, у них колоссальные прибыли от продажи зерна.

Россиянам удалось после распада Советского Союза (благодаря, кстати, западным технологиям обработки земли, использования минеральных удобрений и сортов пшеницы), войти в пятерку крупнейших производителей. В этом году у них будет 140 миллионов тонн зернобобовых. Как бы это странно ни звучало, они продают это в ту же Европу. То есть запас прочности у них еще есть.

Но если смотреть на ситуацию в совокупности, учитывая технологический регресс, снижение поступления валюты от продажи ресурсов, а также текущие новости, что доллар пошел в гору, то можно предположить, что где-то к лету следующего года начнутся мощные процессы, которые начнут давать результат.

Но здесь важно не стоять в ожидании немедленной катастрофы, которая должна произойти в Российской Федерации. Почему? Настоящего решения о развале Российской Федерации нет. Это важно. Можно ли это сделать? Можно. Заглянем в историю: Маргарет Тэтчер и Рональд Рейган в 1980 году договорились о снижении цен на нефть, через пять лет они это сделали. Пять лет они разговаривали с Саудовской Аравией. Только Саудовская Аравия может это сделать. Снизили цену на нефть ниже 20 долларов за баррель, такая цена держалась полтора года, и монстр рухнул. Московский империализм живет ровно до тех пор, пока у них есть внешняя валюта.

Вспомним времена Николая I, когда империя чуть не рухнула. Был этот бунт декабристов, там много идеологии, мол, боролись за свободу, за права и так далее. Нет, это лишь частично правда. Там больше экономики было. Британцы заменили российский лен индийским джутом, это аналог льна, и все, нет денег – империи не на что жить. То же самое произошло в начале века. Европа заменила российские зернобобовые, пшеницу в первую очередь, на американские и канадские, и все рухнуло.

— То есть проблемы в экономике РФ могут остановить Путина?

— Конечно, но эти проблемы должны быть комплексными. Комплексными. Вот только тогда будет результат.

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