В США ликвидировали мужчину, взявшего людей в заложники в банке
- 4.06.2026, 2:48
Из числа заложников никто не пострадал.
Сотрудники ФБР ликвидировали мужчину, удерживавшего в заложниках нескольких человек в банке американского города Бейкерсфилд (штат Калифорния). Об этом сообщили в аккаунте местной полиции в соцсети Х.
«Ситуация с заложниками была разрешена после стрельбы с участием сотрудников ФБР», — говорится в сообщении.
Подозреваемый не выжил. Из числа заложников никто не пострадал.
Накануне сообщалось, что неизвестный мужчина захватил нескольких заложников в банке Chase на пересечении Честер-авеню и 17-й улицы и забаррикадировался в нем. Позднее он отпустил одного из посетителей банка. Полиция предполагала, что злоумышленник может иметь при себе взрывное устройство.