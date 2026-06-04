В США ликвидировали мужчину, взявшего людей в заложники в банке 4.06.2026, 2:48

Иллюстрационное фото

Из числа заложников никто не пострадал.

Сотрудники ФБР ликвидировали мужчину, удерживавшего в заложниках нескольких человек в банке американского города Бейкерсфилд (штат Калифорния). Об этом сообщили в аккаунте местной полиции в соцсети Х.

«Ситуация с заложниками была разрешена после стрельбы с участием сотрудников ФБР», — говорится в сообщении.

Подозреваемый не выжил. Из числа заложников никто не пострадал.

Накануне сообщалось, что неизвестный мужчина захватил нескольких заложников в банке Chase на пересечении Честер-авеню и 17-й улицы и забаррикадировался в нем. Позднее он отпустил одного из посетителей банка. Полиция предполагала, что злоумышленник может иметь при себе взрывное устройство.

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