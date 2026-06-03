В Украине разработали тяжелый беспилотник Adis 3.06.2026, 23:32

Фото: Martyn Tech

С дальностью до 50 км и спутниковой связью.

Украинская компания Martyn Tech представила новый тяжелый дрон-бомбер Adis, созданный по запросу военных. Главной особенностью беспилотника стала спутниковая связь, которая позволяет управлять аппаратом вне радиогоризонта и выполнять миссии на безопасном расстоянии от фронта.

Как отмечает «Милитарный», беспилотник получил название в честь бойца 72-й механизированной бригады имени Черных Запорожцев с позывным Адис, который погиб в 2022 году в Донецкой области. В компании отмечают, что дрон создавали с учетом боевого опыта и потребностей украинских военных.

Adis может перевозить до 10 кг полезной нагрузки на расстояние до 20 км и находиться в воздухе около часа. Во время тестов дрон смог доставить 12 кг груза на 20 км, а также пролететь 50 км с нагрузкой 3 кг. Крейсерская скорость аппарата составляет 65 км/ч.

Модульная конструкция позволяет быстро переоборудовать дрон для различных задач: ударных миссий, дистанционного минирования или доставки грузов. Также Adis оборудован двойной камерой для работы днем и ночью, которая позволяет обнаруживать объекты на расстоянии до 600 метров днем и до 150 метров в темное время суток.

Сейчас беспилотник уже прошел кодификацию и в ближайшее время должен появиться на платформах Brave1 Market и DOT-Chain Defence.

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