Кыргызстан впервые избран в Совет безопасности ООН 4.06.2026, 4:14

В состав Совета безопасности входят 15 стран.

Кыргызстан по итогам голосования избран непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2027–2028 годы. Страна впервые войдет в его состав. Об этом сообщила пресс-служба ООН.

Для избрания в Совбез ООН странам нужно получить две трети голосов государств-членов, то есть 127. Кыргызстан получил 142 голоса, обогнав Филиппины, которые также претендовали на место от стран Азиатско-Тихоокеанского региона. «Мы будем участвовать в написании новой страницы в истории ООН. Поздравляю, соотечественники»,— написал президент Кыргызстана Садыр Жапаров в Facebook.

От группы западноевропейских и других государств избраны Австрия и Португалия, от стран Латинской Америки и Карибского бассейна — Тринидад и Тобаго, от африканских государств — Зимбабве.

В состав Совета безопасности входят 15 стран. Россия, Великобритания, Китай, США и Франция — постоянные члены, обладающие правом вето. Еще десять стран избираются непостоянными членами на двухлетний срок. 31 декабря истекает срок полномочий пяти непостоянных членов — Греции, Дании, Пакистана, Панамы и Сомали. Их заменят избранные сегодня страны.

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