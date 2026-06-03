Рубио рассказал, являются ли США беспристрастными посредниками в войне РФ против Украины 3.06.2026, 23:46

Марко Рубио

Фото: Reuters

По его словам, Вашингтон выбрал сторону.

США не являются беспристрастными посредниками в войне РФ против Украины и выбрали сторону Киева. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, трансляцию вело агентство Associated Press.

«Говоря откровенно, мы не являемся беспристрастными посредниками в этой войне. Мы не поставляем оружие России, мы поставляем оружие только Украине. Мы не вводим санкции в отношении Украины, мы вводим санкции только против России. Так что мы явно выбрали сторону», — сказал он.

Также Рубио подчеркнул, что Вашингтон продолжает продавать Украине оружие по программе PURL, несмотря на войну в Иране.

Кроме того, Рубио заявил, что на данный момент шансы на урегулирование войны не очень высокие, так как стороны не готовы идти на уступки. При этом он подчеркнул, что конфликт не имеет военного решения и завершить его можно лишь путем дипломатии.

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