закрыть
4 июня 2026, четверг, 4:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси изменили правила пребывания иностранцев

  • 4.06.2026, 3:31
В Беларуси изменили правила пребывания иностранцев

И запретили им еще один вид заработка.

Правительство обновило правила пребывания в Беларуси иностранных граждан и лиц без гражданства в стране. Соответствующее постановление «совета министров» 3 июня подписал премьер-министр Александр Турчин.

Документ принят для реализации изменений в законодательстве, связанных с государственной дактилоскопической регистрацией. В частности, постановлением утверждена новая редакция правил пребывания иностранцев в Беларуси.

Также изменения внесены в правила транзитного проезда через территорию страны. Теперь для иностранных граждан и лиц без гражданства, следующих транзитом через Беларусь, предусматривается обязательное прохождение государственной дактилоскопической регистрации.

Кроме того, скорректированы отдельные нормы, связанные с трудовой и предпринимательской деятельностью иностранцев. Теперь иностранные граждане, временно пребывающие или временно проживающие в Беларуси, больше не смогут заниматься разовой продажей товаров на рынках и в других местах, определенных местными органами власти.

Это связано с изменениями в ст. 11 Закона от 4 января 2010 года № 105-З «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь», согласно которой иностранцы, временно пребывающие и временно проживающие в стране, не могут вести индивидуальную предпринимательскую деятельность.

Как пояснили в правительстве, изменения разработаны во исполнение закона, принятого в феврале 2026 года, который внес поправки в законодательство о дактилоскопической регистрации, государственной границе, органах пограничной службы и правовом положении иностранных граждан в Беларуси.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко
Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников
ИИ громит Кремль
ИИ громит Кремль Иван Яковина
Стратегия Украины дает результаты
Стратегия Украины дает результаты Леонид Невзлин