В Беларуси изменили правила пребывания иностранцев 4.06.2026, 3:31

И запретили им еще один вид заработка.

Правительство обновило правила пребывания в Беларуси иностранных граждан и лиц без гражданства в стране. Соответствующее постановление «совета министров» 3 июня подписал премьер-министр Александр Турчин.

Документ принят для реализации изменений в законодательстве, связанных с государственной дактилоскопической регистрацией. В частности, постановлением утверждена новая редакция правил пребывания иностранцев в Беларуси.

Также изменения внесены в правила транзитного проезда через территорию страны. Теперь для иностранных граждан и лиц без гражданства, следующих транзитом через Беларусь, предусматривается обязательное прохождение государственной дактилоскопической регистрации.

Кроме того, скорректированы отдельные нормы, связанные с трудовой и предпринимательской деятельностью иностранцев. Теперь иностранные граждане, временно пребывающие или временно проживающие в Беларуси, больше не смогут заниматься разовой продажей товаров на рынках и в других местах, определенных местными органами власти.

Это связано с изменениями в ст. 11 Закона от 4 января 2010 года № 105-З «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь», согласно которой иностранцы, временно пребывающие и временно проживающие в стране, не могут вести индивидуальную предпринимательскую деятельность.

Как пояснили в правительстве, изменения разработаны во исполнение закона, принятого в феврале 2026 года, который внес поправки в законодательство о дактилоскопической регистрации, государственной границе, органах пограничной службы и правовом положении иностранных граждан в Беларуси.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com