Какой же подход победит? Виталий Портников

4.12.2024, 16:46

Виталий Портников

Украина должна выстоять.

Слова Владимира Зеленского о возможности восстановления территориальной целостности Украины дипломатическим путем – речь шла именно о Крыме – вызвали предсказуемую дискуссию об изменении подходов к возвращению под контроль Украины территорий, оккупированных Россией. Хотя на самом деле с 2014 года в украинском подходе превалировал, прежде всего, дипломатический путь, а о возможности военного решения вопроса заговорили как раз после 22 февраля 2022 года.

И, как это ни парадоксально звучит, пока будет продолжаться большая война, именно такой подход, уверен, и будет определяющий – чтобы не говорили политики. Потому что продолжение военных действий исключает дипломатию с обеих сторон. А мирные переговоры – даже о замораживании конфликта – пока что выглядят призрачными и никакой реалистичной платформы для них не просматривается: для того, чтобы это понять, достаточно просто послушать то, что говорит о таких переговорах Владимир Путин. Ну и понятно, что ни о каком Крыме в Кремле не собираются говорить еще с 2014 года. Для российского правителя и его окружения этот вопрос, как известно, «закрыт».

Так какой же подход победит в результате? Думаю, прежде всего необходимо понять, что война между Россией и Украиной – это не война за территории, не война за Крым или Донбасс. Это война определит самое главное: останется ли Украина на политической карте мира или вновь станет российской территорией.

И если Украине удастся отбиться и уцелеть – а впереди еще немало проблем и испытаний – то вопрос о восстановлении ее территориальной целостности все равно останется в повестке дня и будет определять не только будущее самой Украины, но и будущее России. Потому что, если России – пусть даже спустя десятилетия – захочется вернуться в цивилизованный мир, ей, уверен, придется сделать это путем отказа от оккупированных украинских территорий. Российское руководство это прекрасно знает. И поэтому, думаю, будет делать все, что от него зависит, чтобы Украину уничтожить.

Поэтому путь к дипломатическому решению проблемы Крыма тоже идет через успех в войне, через возможность отстоять государственность Украины в нелегком силовом противостоянии с Российской Федерацией и ее союзниками.

Если Украина выстоит – это и будет означать, что Владимиру Путину не удалось доказать своего права подорвать международное право. Если Украина выстоит – это и будет означать, что цивилизованный мир доказал, что способен не признавать односторонних территориальных изменений, даже когда о них заявляет ядерная держава. Если Украина выстоит – это и будет означать, что оккупированные украинские территории будут вечным клеймом на международной репутации России, кто бы ни возглавлял ее в следующие десятилетия, какой бы режим не был там установлен. Если Украина выстоит – это и будет означать, что Крым рано или поздно вернется.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»

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