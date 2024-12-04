«Назад в коробку»: представитель Трампа по Украине поставил на место кремлевского олигарха Малофеева 3 4.12.2024, 15:42

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Кит Келлог

Недооценивать США — большая ошибка.

Отставной генерал-лейтенант США Кит Келлог, недавно назначенный Дональдом Трампом специальным представителем по вопросам Украины, жестко ответил на заявление близкого к Кремлю олигарха Константина Малофеева.

В интервью телеканалу Fox News Келлог порекомендовал Малофееву «залезть назад в коробку», продемонстрировав решительность в защите позиции Дональда Трампа.

Фрагмент видео был опубликован на странице Келлога в социальной сети Twitter.

Ранее Financial Times опубликовало комментарий Малофеева, в котором он в грубой форме отверг мирное предложение Трампа по Украине.

Олигарх заявил, что Россия якобы готова ответить на инициативу США словами: «Идите к черту, потому что нам ничего из этого не нравится».

Отвечая на вопрос ведущей Fox News Сандры Смит о реакции на слова Малофеева, Келлог подчеркнул: «Ему лучше бы понять, кто такой Дональд Трамп, потому что это большая ошибка — недооценивать Трампа. Мы говорим о Соединенных Штатах Америки и президенте Трампе. И он разберется с этим, как всегда разбирался, поэтому мой совет: залезь обратно в свою коробку и постарайся понять, с кем имеешь дело. Очевидно, ты не понимаешь ни президента Трампа, ни Соединенные Штаты Америки», — заявил Келлог.

Такой ответ явно продемонстрировал готовность администрации Трампа отстаивать свои инициативы, несмотря на дерзкие заявления со стороны пророссийских фигур.

Кит Келлог напомнил, что политика Трампа направлена на защиту интересов США и готовность к жесткому диалогу с оппонентами.

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