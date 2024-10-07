Сразу три «Шахеда» залетели в Беларусь 1 7.10.2024, 10:05

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Один из них пропал.

Украинские мониторинговые каналы сообщили как минимум о трех российских беспилотниках, залетевших на территорию Беларуси через Украину

— 23:30 от украинского Любеча в направлении Хойников (дальнейшая судьба БпЛА неизвестна).

— 04:08 в направлении Хойников (развернулся на украинский Славутич).

— 08:34 в направлении Мозыря (развернулся на украинскую Припять).

Речь идет об ударных БпЛА типа Shahed-136 российско-иранского производства.

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